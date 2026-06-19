به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ساوه، اظهار کرد:

ملت صبور ایران که سال‌ها در برابر تحریم‌ها و سختی‌ها ایستادگی کرده‌اند، اجازه نمی دهند شرافت و عزت تاریخی آنان خدشه‌دار شود و تا تحقق اهداف عالیه نظام، از مسیر خود باز نمی گردند.

وی با اشاره به پیام اخیر مقام معظم رهبری در خصوص تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی، بر لزوم رعایت خطوط قرمز نظام تأکید کرد و گفت: حفظ عزت ملی، صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی و پاسداشت خون شهیدان، اصولی است که هرگز قابل معامله نیست.

امام جمعه ساوه گفت: مسئولان موظف‌اند در مسیر تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری حرکت کنند و با پرهیز از هرگونه انفعال یا عقب‌نشینی در برابر دشمن، با جدیت گام بردارند.

وی برکات معنوی زیارت عاشورا، را منشوری تربیتی و معرفتی دانست و گفت: این دعا بیش از آنکه صرفاً یک عمل عبادی باشد، مکتبی برای زندگی است که بر دو اصل بنیادین “تولی” (دوستی با جبهه حق) و “تبری” (بیزاری از جبهه باطل) استوار است.

امام جمعه ساوه افزود: آموزه‌های این زیارت تنها به وقایع تاریخی کربلا محدود نمی‌شود بلکه با لعنِ پایه‌گذاران ظلم و جریان‌های زمینه‌ساز باطل،

به ما می‌آموزد که در تصمیمات و حمایت‌های سیاسی و اجتماعی خود، باید با بصیرت عمل کنیم چرا که هر تصمیم کوچک می‌تواند ما را در مسیر یاری جبهه حق یا تقویت جبهه باطل قرار دهد.

حجت‌الاسلام رحیمی با برشمردن مقامات عرفانی زیارت عاشورا، از جمله معرفت به اهل‌بیت (ع)، ثبات قدم در مسیر حق و مدیریت «حب و بغض» بر مدار ولایت، افزود: زندگی بر مدار سبک زندگی اهل‌بیت (ع) مستلزم کسب این بینش عمیق است که هر لحظه ما در تقابل میان حق و باطل، موضع مشخصی داشته باشیم.