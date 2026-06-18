حجتالاسلام مهدی جودکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محرم، عاشورا و دهه نخست این ماه صرفاً یک رخداد تاریخی نیست، بلکه نهضتی فطری و حرکتی تمدنساز برای مقابله با ظلم، بیعدالتی و استکبار در طول تاریخ بشر است.
وی افزود: با توجه به تحولات اخیر کشور و منطقه، بار دیگر غلبه حق بر باطل و شکست هیمنه پوشالی استکبار در برابر اراده ملتها آشکار شد.
حجت الاسلام جودکی تصریح کرد: قدرتهای مدعی رفاه و آرامش بشر، اکنون در برابر مقاومت ملتها ناکام مانده و چهره واقعی تمدن غرب بیش از پیش آشکار شده است.
وی ادامه داد: مشاهده ظلم، تحریف رسانهای و جنایات جریان استکبار، زمینه گرایش بیشتر مردم به فرهنگ عاشورا را فراهم کرده است.
این استاد حوزه و دانشگاه تاکید کرد: حضور گسترده مردم در هیئات، مجالس و خیابانها در کنار پرچم حضرت اباعبدالله الحسین (ع) نشان میدهد محرم امسال رنگ و بویی متفاوت از سالهای گذشته دارد.
وی افزود: یکی از ویژگیهای محرم امسال، درک عمیقتر مردم از نقش و اثرگذاری حضورشان در صحنه است و دریافتند حضور آنان میتواند زمینهساز پیروزی خون بر شمشیر باشد.
حجتالاسلام جودکی با اشاره به بازتاب این روحیه در مناسک حج امسال بیان کرد: حتی در کشورهایی که میزبان پایگاههای آمریکایی هستند، مسلمانان با ابراز محبت به حجاج ایرانی، احساس غرور و عزت ناشی از ایستادگی در برابر تمدن غرب را آشکارا نشان دادند.
وی گفت: محرم امسال، عرصه ظهور وحدت، همدلی و انسجام ملی حول محور پرچم حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است.
استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: اکنون نسل جوان با شور حسینی و معرفت عمیق نسبت به نهضت عاشورا، حضوری پررنگ و اثرگذار در میدان دارد.
وی با تأکید بر اینکه جلوههای ظلم و جنایت استکبار جهانی از عوامل مهم رشد فکری و بصیرتی نسل جوان است، تصریح کرد: این بعثت مردمی باید به بستری برای حل مسائل کشور تبدیل شود و همان روحیه ایثار و جانفشانی که در دفاع از وطن شکل گرفته، در مسیر پیشرفت و اعتلای کشور نیز به میدان بیاید.
حجتالاسلام جودکی افزود: بخش عمده اعلام آمادگی ۳۵ میلیون نفر از مردم کشور برای نقشآفرینی و فداکاری را جوانان تشکیل میدهند و این نشاندهنده عمق غیرت، مسئولیتپذیری و تعلق خاطر نسل جوان به کشور است.
وی گفت: اکنون جوانان در بسیاری از عرصهها جلوتر از نسلهای پیشین حرکت میکنند و وظیفه مسئولان این است که از مردم عقب نمانند و با تمام توان، زمینه خدمت، پیشرفت و حل مسائل کشور را فراهم کنند تا در پیشگاه الهی در انجام مسئولیت خود سربلند باشند.
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