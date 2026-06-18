گروه بهمن در ارزیابی خدمات فروش سال 1404 صدرنشین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش جدید شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) در خصوص ارزیابی خدمات فروش خودروسازان در سال ۱۴۰۴، از صدرنشینی گروه بهمن در میان شرکت‌های فعال صنعت خودرو (سبک و سنگین) حکایت دارد. بر اساس این گزارش، گروه بهمن موفق شده با کسب جایگاه نخست در ارزیابی خدمات فروش، بهترین عملکرد را در میان شرکت‌های تولیدکننده خودروهای سبک و سنگین به ثبت برساند.

در ارزیابی فوق، ۱۲ شرکت در حوزه خودروهای سبک و ۱۷ شرکت در حوزه خودروهای سنگین مورد بررسی قرار گرفته‌اند. گروه بهمن به عنوان تنها خودروساز فعال در هر دو بخش خودروهای سبک و تجاری، علاوه بر کسب رتبه دو ستاره، جایگاه نخست این ارزیابی را نیز از آن خود کرده است.

سخت‌گیری بیشتر ISQI در ارزیابی خدمات فروش

ارزیابی خدمات فروش شرکت‌های خودروساز توسط ISQI بر اساس چهار شاخص اصلی شامل سیستم خدمات فروش، وضعیت نمایندگی‌های مجاز، میزان رضایتمندی مشتریان و میزان رضایتمندی مدیران نمایندگی‌ها انجام شده است.

نکته قابل توجه آنکه در سال‌های گذشته ارزیابی‌ها بر پایه سه شاخص نخست انجام می‌شد، اما در گزارش سال ۱۴۰۴ شاخص رضایتمندی مدیران نمایندگی‌ها نیز به فرآیند ارزیابی اضافه شده است. اضافه شدن این شاخص، سطح سخت‌گیری و دقت ارزیابی‌ها را نسبت به سال‌های گذشته افزایش داده است.

عملکرد فراتر از میانگین صنعت خودرو

گروه بهمن برای نخستین بار به‌صورت هم‌زمان در سه شاخص سیستم خدمات فروش، وضعیت نمایندگی‌های مجاز و رضایتمندی مشتریان موفق به کسب جایگاه نخست شده و در تمامی این بخش‌ها امتیازی بالاتر از میانگین صنعت خودرو به دست آورده است.

بررسی نتایج منتشرشده نشان می‌دهد شرکت بهمن موتور در بخش خودروهای سبک، در شاخص رضایتمندی مشتریان ۱۲ امتیاز بالاتر از میانگین صنعت خودروهای سبک کسب کرده است. همچنین در حوزه خودروهای تجاری و سنگین نیز گروه بهمن موفق شده ۱۶ امتیاز بالاتر از میانگین صنعت خودروهای سنگین به دست آورد که بیانگر عملکرد ممتاز شبکه فروش این مجموعه است.

ارزیابی گسترده شبکه نمایندگی‌ها و مشتریان

گزارش ISQI نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۱۸۴۳ نمایندگی در حوزه خودروهای سبک و ۳۱۵ نمایندگی در حوزه خودروهای سنگین مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

همچنین فرآیند رتبه‌بندی امسال بر پایه نظرسنجی گسترده از مشتریان و مدیران شبکه نمایندگی انجام شده است. بر این اساس، تعداد نمونه‌های نظرسنجی از مشتریان به ۶۸۰ هزار و ۱۷۲ مورد رسیده و هم‌زمان نظر ۱۳۲۴ مدیر نمایندگی نیز در ارزیابی‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.

نتایج این ارزیابی‌ها نشان می‌دهد خدمات فروش گروه بهمن در سال ۱۴۰۴ نه‌تنها در سطحی بالاتر از میانگین صنعت قرار دارد، بلکه توانسته جایگاه نخست خدمات فروش را در میان شرکت‌های فعال صنعت خودرو (سبک و تجاری) کشور به دست آورد.