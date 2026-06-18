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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۰

سواری پراید با رانندگی نوجوان ۱۳ ساله در دلیجان توقیف شد

سواری پراید با رانندگی نوجوان ۱۳ ساله در دلیجان توقیف شد

دلیجان- فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان از توقیف یک دستگاه سواری پراید با رانندگی نوجوان ۱۳ ساله در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ جعفر اسکینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ماموران گشت پلیس راهور شهرستان در حین گشت زنی در سطح شهر دلیجان یک دستگاه سواری پراید به رانندگی نوجوانی کم سن و سال را مشاهده و با احتیاط کامل متوقف کردند.

وی افزود: پس از اعمال قانون، به دلیل ارتکاب رانندگی بدون گواهینامه، خودروی پراید به پارکینگ منتقل و پرونده ای در این خصوص تشکیل شد.

فرمانده انتظامی دلیجان با اشاره به توقیف سواری پراید با رانندگی نوجوان ۱۳ ساله در دلیجان گفت: انتظار است خانواده ها به هیچ وجه به کودکان و نوجوانان فاقد گواهینامه اجازه رانندگی را ندهند.

اسکینی تاکید کرد: برابر قوانین و مقررات، رانندگی بدون گواهینامه جرم محسوب شده و با شخصی که خودروی خود را در اختیار افراد فاقد گواهینامه قرار دهد برابر مقررات کیفری برخورد می شود.

کد مطلب 6864329

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