به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش‌وپرورش، عصر پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ در سفر به استان آذربایجان‌شرقی، ضمن شرکت در جلسه شورای آموزش‌وپرورش استان، در آیین سالگرد شهادت شهدای دانش‌آموز «جنگ ۱۲ روزه» نیز حضور یافت.

حکیم‌زاده در جلسه شورای آموزش‌وپرورش استان با ابراز رضایت از اقدامات آموزشی و پرورشی این منطقه، اظهار داشت: آذربایجان‌شرقی بر اساس شاخص‌های عملکردی مقطع ابتدایی، جزو استان‌های برتر کشور بوده و وضعیت مطلوبی نسبت به میانگین کشوری دارد.

وی افزود: نرخ پوشش تحصیلی و حضور مستمر دانش‌آموزان ابتدایی در بستر آموزش‌های مجازی با ثبت بیش از ۹۸ درصد، بهترین عملکرد را در این استان رقم زده است.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به موفقیت‌های «طرح حامی» در کاهش افت تحصیلی، گفت: اجرای این طرح در سال گذشته منجر به کاهش ۴۹ درصدی افت تحصیلی در دروس فارسی، ریاضی و علوم شد.

وی بر لزوم تداوم این طرح با رویکرد امیدبخشی، ایجاد فرصت‌های یادگیری و بازگشت دانش‌آموزان به چرخه آموزش تأکید کرد.

حکیم‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌ریزی دشمن برای ایجاد فروپاشی اجتماعی، تصریح کرد: دشمن از شناسنامه علمی و تمدن دانش‌بنیان ما هراس دارد؛ تمدنی که بنیادی‌ترین سلول آن «مدرسه» است.

وی ضمن تقدیر از تلاش معلمان در شرایط دشوار آموزش‌های غیرحضوری و عشایری، یادآور شد که معلمان در این ایام نشان دادند اجازه توقف جریان آموزش را نخواهند داد.

معاون آموزش ابتدایی وزیر در بخش دیگری از برنامه‌های خود با حضور در آیین سالگرد شهادت «علیسان جباری» و «طاها بهروزی»، دو دانش‌آموز شهید جنگ ۱۲ روزه، با خانواده‌های معظم این شهدا دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در این مراسم با تأکید بر نقش تربیتی و فرهنگی زنده نگه داشتن یاد شهدا، اظهار داشت: دانش‌آموزان شهید، نماد مظلومیت، ایثار و استقامت ملت ایران هستند و پاسداشت یاد آنان یک وظیفه ملی و فرهنگی است.

در پایان این مراسم، حاضران با قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز استان آذربایجان‌شرقی را گرامی داشتند. حکیم‌زاده در پایان سخنان خود، آذربایجان را مهد بزرگانی چون میرزا حسن رشدیه و جبار باغچه‌بان خواند و تأکید کرد که آموزش حق همه کودکان است و باید به این میراث پرافتخار پایبند بود.