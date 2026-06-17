تحقق ۹۸ درصدی آموزش مجازی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان حکیمزاده، روز چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش جلفا، با اشاره به توفیقات آموزش ابتدایی استان آذربایجان شرقی در ایام آموزش غیرحضوری اظهار داشت: رصدهای وزارت آموزش و پرورش نشان میدهد که ۹۸ درصد دانشآموزان مقطع ابتدایی این استان، بهرغم تمامی چالشها، از آموزشهای مجازی بهرهمند شدند.
وی از ایثار معلمان استان در دورافتادهترین مناطق و مناطق عشایری که با حضور فیزیکی خود مانع از وقفه آموزشی شدند، تجلیل کرد.
حکیمزاده با اشاره به اهمیت دوران ابتدایی در سند تحول بنیادین، گفت: اولویت ما گسترش عدالت آموزشی و حمایت از مدارس دولتی است.
وی طرح «حامی» را یکی از موفقترین اقدامات در جهت حمایت از دانشآموزان دچار ضعف تحصیلی برشمرد و افزود: این طرح علاوه بر تقویت علمی، پیام امید و زندگی را برای دانشآموزان به همراه دارد.
معاون وزیر، همچنین از توجه ویژه دولت به محرومیتزدایی از فضاهای آموزشی و اصلاح روشهای یادگیری بهعنوان اولویت اصلی ریاست جمهوری خبر داد.
پیشبرد «پروژه مهر» و ارتقای کیفیت
اسفندیار صادقی، مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی نیز با اشاره به فعالیتهای انجام شده در قالب «پروژه مهر» برای بازگشایی مدارس، تصریح کرد: اقدامات مؤثری در حوزه تجهیز آزمایشگاهها، هنرستانها و راهاندازی «خانه المپیاد» انجام شده است.
وی افزود: با اجرای طرح حامی در مناطق جلفا، خداآفرین و مناطق عشایری، گامهای بلندی برای تحقق عدالت آموزشی برداشته شده و تداوم این مسیر نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه جهت کیفیتبخشی به مدارس است.
این جلسه با تأکید بر لزوم توسعه هنرستانهای جوار صنعت و همافزایی بیشتر میان سازمان منطقه آزاد ارس و دستگاه تعلیم و تربیت برای تربیت نیروی انسانی ماهر و آیندهنگر به پایان رسید.
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