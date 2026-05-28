به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی مسابقات دوچرخهسواری قهرمانی کشور نوجوانان منطقه یک به میزبانی تهران و با حضور ورزشکارانی از استانهای تهران، البرز، قزوین، مازندران، سمنان، گلستان و قم برگزار شد.
در بخش دختران، «رها باجلان» رکابزن نوجوان قزوینی عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشت و در ماده استقامت (دور امتیازی) موفق به کسب عنوان قهرمانی شد. در این ماده مبینا طاهرخانی و سارا سرداری از تهران در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفتند.
باجلان همچنین در ماده نیمهاستقامت ۲۰۰۰ متر نیز با اقتدار بر سکوی نخست ایستاد و دومین مدال طلای خود را در این رقابتها به دست آورد. در این ماده نیز مبینا طاهرخانی و دلارام پاداش از تهران دوم و سوم شدند.
در بخش پسران نیز رکابزنان قزوینی موفق به کسب عناوین ارزشمندی شدند. در ماده کراس کانتری، هیربد نوحی عنوان نایبقهرمانی را به دست آورد و حسین صادقینژاد دیگر نماینده قزوین بر سکوی سوم ایستاد. مقام نخست این ماده به ابوالفضل سیار از مازندران رسید.
همچنین در ماده سرعت ۵۰۰ متر، محمدامین بغدادی رکابزن نوجوان قزوینی موفق شد مدال برنز مسابقات را از آن خود کند. در این بخش مانی اسفندیاری از مازندران و محمدیوسف رضائیان از تهران مقامهای اول و دوم را کسب کردند.
این رقابتها با یاد لالههای سرخپوش و نونهالان مظلوم مدرسه میناب برگزار شد.
نظر شما