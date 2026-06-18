ضربه سنگین پلیس بابل به شبکه سودجویان؛ ۱۰۰ تن برنج احتکاری کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قاسم عزیزی اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های عملیاتی مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی و احتکار کالاهای اساسی، ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان بابل با انجام اقدامات اطلاعاتی و پایش دقیق بازار، موفق به شناسایی محل نگهداری محموله‌ای غیرقانونی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل افزود: پس از هماهنگی‌ قضایی، در بازرسی از انبار شناسایی‌شده، ۱۰۰ تن برنج که به قصد سودجویی احتکار شده بود، کشف و ضبط گردید.

سرهنگ عزیزی با بیان این که ارزش ریالی این محموله مکشوفه را برابر اعلام کارشناسان، ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد شد، گفت: متهم پس از تکمیل تحقیقات اولیه برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی بابل در پایان با تأکید بر اینکه پلیس در برخورد با هرگونه فعالیت غیرقانونی که موجب برهم خوردن تعادل بازار و فشار به معیشت مردم شود قاطعانه عمل خواهد کرد، از مردم درخواست کرد هرگونه اخبار و اطلاعات پیرامون فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی و احتکار کالا را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به اطلاع پلیس دهند.