سهم پایین سلامت از تولید ناخالص داخلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمد رئیس زاده، با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی در نظام سلامت، گفت: جامعه پزشکی یک سرمایه ملی است و باید مورد حمایت جدی قرار گیرد. در عین حال سهم بخش سلامت از تولید ناخالص داخلی در کشور پایین است و این موضوع نیازمند بازنگری در سیاست‌گذاری‌های کلان است.

وی، تعرفه‌گذاری خدمات درمانی را یکی از چالش‌های مهم نظام سلامت دانست و تصریح کرد: تعیین تعرفه‌های پایین‌تر از هزینه واقعی خدمات، اقدامی نادرست است و باید در این زمینه اصلاحات اساسی صورت گیرد.

رئیس زاده همچنین با اشاره به آمار بالای تلفات و مصدومان حوادث رانندگی در کشور، گفت: سالانه شمار زیادی از افراد در تصادفات جاده‌ای دچار آسیب می‌شوند که هزینه‌های سنگینی را به نظام سلامت تحمیل می‌کند، از این رو کاهش تلفات جاده‌ای باید به عنوان یک هدف ملی در دستور کار قرار گیرد.