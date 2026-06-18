https://mehrnews.com/x3cmZq ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۲ کد مطلب 6864429 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۲ عزاداری مردم کرمانشاه در شب چهارم محرم الحرام کرمانشاه- مردم کرمانشاه در شب چهارم ماه محرم الحرام، در میدان آیت الله کاشانی به عزاداری پرداختند. دریافت 27 MB کد مطلب 6864429 کپی شد مطالب مرتبط امام جمعه گناوه: گناه و ظلم زمینهساز سلب نعمتهای الهی از جامعه است فعالیت مستمر ۲ هزار هیئت مذهبی در البرز امام جمعه اهل سنت سیراف: جاودانگی عاشورا ریشه در اخلاص امام حسین دارد حضور مردم خوانسار در عزاداری چهارمین شب ماه محرم برچسبها جمهوری اسلامی ایران ماه محرم و صفر کرمانشاه
نظر شما