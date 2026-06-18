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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۲

عزاداری مردم کرمانشاه در شب چهارم محرم الحرام

عزاداری مردم کرمانشاه در شب چهارم محرم الحرام

کرمانشاه- مردم کرمانشاه در شب چهارم ماه محرم الحرام، در میدان آیت الله کاشانی به عزاداری پرداختند.

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کد مطلب 6864429

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