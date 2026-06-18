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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۳

امام جمعه اهل سنت سیراف: جاودانگی عاشورا ریشه در اخلاص امام حسین دارد

امام جمعه اهل سنت سیراف: جاودانگی عاشورا ریشه در اخلاص امام حسین دارد

بوشهر- امام جمعه اهل سنت سیراف، اخلاص، ایثار و شهادت‌طلبی را راز ماندگاری نهضت عاشورا در طول تاریخ دانست.

شیخ حسین افروز در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت فرارسیدن ماه محرم، این ماه را ماه حزن، شهادت، ایثار و فداکاری خواند و اظهار داشت: حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، سیدالشهداء و ۷۲ تن از یاران باوفایش با جانفشانی و ازخودگذشتگی، ماندگارترین حماسه تاریخ اسلام را رقم زدند.

وی افزود: در طول تاریخ قیام‌ها و نهضت‌های متعددی شکل گرفته است، اما نهضت عاشورا با گذشت قرن‌ها همچنان زنده، الهام‌بخش و تأثیرگذار باقی مانده است و راز این جاودانگی را باید در اخلاص نیت، ایمان و فداکاری امام حسین(ع) جستجو کرد.

امام جمعه اهل سنت سیراف با اشاره به جایگاه والای شهادت در فرهنگ اسلامی تصریح کرد: شهادت، جلوه‌ای باشکوه از عشق به خداوند و بالاترین مرتبه ایثار در راه حق است و شهدا با موفقیت از بزرگ‌ترین آزمون الهی سربلند بیرون می‌آیند.

شیخ افروز خاطرنشان کرد: امام حسین(ع) با نثار خون پاک خود، نهضت خویش را برای همیشه تاریخ زنده و ماندگار ساخت و اجازه نداد غبار فراموشی بر آرمان‌های عاشورا بنشیند.

وی با گرامیداشت یاد رهبر شهید امت و وحدت، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، تأکید کرد: مقاومت، ایستادگی و فداکاری در راه اسلام و دفاع از ارزش‌های دینی، از مهم‌ترین درس‌های مکتب عاشورا است که همواره الهام‌بخش ملت‌های مسلمان بوده است.

کد مطلب 6864354

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