فعالیت مستمر ۲ هزار هیئت مذهبی در البرز

اصغر کاظمی، رئیس شورای هیئات مذهبی استان البرز، امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هیئتهای مذهبی از مهمترین ظرفیتهای مردمی در ترویج فرهنگ دینی و معارف اهل بیت (ع) به شمار میروند و نقش پررنگی در برگزاری مناسبتهای مذهبی به ویژه ایام محرم و صفر ایفا میکنند.
وی افزود: در استان البرز بیش از پنج هزار هیئت مذهبی به ثبت رسیده است، اما همه این مجموعهها فعالیت مستمر ندارند و بخشی از آنها تنها در مقاطع زمانی خاص برنامه برگزار میکنند.
تنها ۲ هزار هیئت فعالیت مستمر دارند
رئیس شورای هیئات مذهبی استان البرز با بیان اینکه پویایی هیئتها در طول زمان دستخوش تغییر میشود، تصریح کرد: برخی هیئتها پس از چند سال فعالیت به دلایل مختلف از ادامه مسیر باز میمانند و در مقابل، هیئتهای جدیدی شکل میگیرند که با برنامههای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی فعالیت خود را آغاز میکنند.
کاظمی ادامه داد: برآوردها نشان میدهد حدود دو هزار هیئت را میتوان در زمره هیئتهای فعال و مستمر استان قرار داد؛ هیئتهایی که علاوه بر دهه نخست محرم، در مناسبتهای مختلف مذهبی از جمله ایام شهادت ائمه اطهار (ع)، شهادت حضرت زهرا (س) و دیگر مناسبتهای دینی نیز برنامههای منظم برگزار میکنند.
وی با اشاره به سابقه فعالیت برخی هیئتهای مذهبی استان گفت: در سالهای گذشته هیئتهای شاخص و پرمخاطبی در کرج و دیگر شهرهای البرز فعالیت گستردهای داشتند که برخی از آنها امروز کمرنگتر شده یا فعالیت خود را متوقف کردهاند.
رئیس شورای هیئات مذهبی استان البرز بیان کرد: در مقابل، هیئتهای جدیدی نیز وارد عرصه شدهاند که توانستهاند با جذب نسل جوان و اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی، جایگاه مناسبی در میان مردم پیدا کنند.
کاظمی با تأکید بر نقش اجتماعی هیئتهای مذهبی خاطرنشان کرد: تجربه سالهای اخیر نشان داده است هیئتهایی که علاوه بر برگزاری مراسم مذهبی، در حوزه خدمات اجتماعی، فعالیتهای جهادی و کمکرسانی در شرایط بحرانی حضور مؤثر دارند، از استقبال و اعتماد بیشتری در میان مردم برخوردار میشوند.
وی یادآور شد: نمونه این حضور را در دوران شیوع کرونا شاهد بودیم که بسیاری از هیئتهای مذهبی در عرصه کمکهای مؤمنانه، توزیع بستههای معیشتی و حمایت از اقشار نیازمند نقشآفرینی کردند.
رئیس شورای هیئات مذهبی استان البرز در پایان تأکید کرد: استمرار فعالیت در طول سال، اجرای برنامههای فرهنگی منظم و ارتباط مستمر با اقشار مختلف جامعه از مهمترین شاخصهای ارزیابی میزان پویایی و اثرگذاری هیئتهای مذهبی به شمار میرود.
نظر شما