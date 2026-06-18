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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۱

اجرای ۴هزار هکتار عملیات بیابان زدایی در استان سمنان

اجرای ۴هزار هکتار عملیات بیابان زدایی در استان سمنان

سمنان- مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان از اجرای چهار هزار هکتار عملیات بیابان زدایی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران بعد از نشست بررسی طرح های بیابان زدایی در منابع طبیعی سمنان اعلام کرد: بر اساس برنامه‌های اجرایی سال جاری، بیش از چهار هزار هکتار عملیات بیابان‌زدایی و احیای عرصه‌های بیابانی در استان سمنان انجام شد.

وی افزود: این اقدامات نقش مؤثری در کاهش روند بیابان‌زایی، تثبیت خاک، کاهش خسارات ناشی از گرد و غبار و ارتقای پایداری اکولوژیکی مناطق تحت تأثیر داشته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان نقش مسئولان بیابان را در پیشبرد برنامه‌های اجرایی و حفاظت از منابع طبیعی استان ارزشمند دانست.

وی با اشاره به نتایج مطلوب اجرای این طرح‌ها، بر ضرورت تداوم اقدامات بیابان‌زدایی و مدیریت رواناب در مناطق مستعد تأکید کرد.

مدیرکل منابع طبیعی سمنان افزود: در قالب طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، توسعه کاشت گونه‌های بومی، مقاوم به خشکی و سازگار با شرایط اقلیمی مناطق بیابانی و نیمه‌بیابانی استان با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزئد: این اقدام علاوه بر تقویت پوشش گیاهی و احیای عرصه‌های طبیعی، نقش موثری در تثبیت خاک، کاهش فرسایش بادی، مهار حرکت شن‌های روان و کاهش کانون‌های تولید گرد و غبار دارد و می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای اساسی در مقابله با بیابان‌زایی مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 6864442

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