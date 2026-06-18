  1. استانها
  2. گیلان
۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۱

قرار شبانه شفتی‌ها همزمان با شب چهارم محرم

قرار شبانه شفتی‌ها همزمان با شب چهارم محرم

شفت- در این فیلم، قرار یکصد و دهم شبانه مردم شفت همزمان با شب چهارم محرم را مشاهده می کنید.

دریافت 7 MB

فیلم: قائم پورباقر

کد مطلب 6864445

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها