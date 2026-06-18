https://mehrnews.com/x3cmZK ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۱ کد مطلب 6864445 استانها گیلان استانها گیلان ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۱ قرار شبانه شفتیها همزمان با شب چهارم محرم شفت- در این فیلم، قرار یکصد و دهم شبانه مردم شفت همزمان با شب چهارم محرم را مشاهده می کنید. دریافت 7 MB فیلم: قائم پورباقر کد مطلب 6864445 کپی شد مطالب مرتبط تجمعات مردمی در ایلام با حال و هوای محرم تصاویری از عزاداری مردم ارومیه در چهارمین شب ماه محرم «شاه حسین گویان» عزاداری حسینی در ارومیه برچسبها شفت ماه محرم و صفر مراسم عزاداری محرم و صفر
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