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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۹

تصاویری از عزاداری مردم ارومیه در چهارمین شب ماه محرم

تصاویری از عزاداری مردم ارومیه در چهارمین شب ماه محرم

ارومیه - در این ویدئو تصاویری از عزاداری مردم ارومیه در چهارمین شب ماه محرم را می بینید.

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کد مطلب 6864436

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