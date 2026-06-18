https://mehrnews.com/x3cmZy ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۹ کد مطلب 6864436 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۹ تصاویری از عزاداری مردم ارومیه در چهارمین شب ماه محرم ارومیه - در این ویدئو تصاویری از عزاداری مردم ارومیه در چهارمین شب ماه محرم را می بینید. دریافت 19 MB کد مطلب 6864436 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری خرمآبادیها در شب چهارم محرم تجمع شبانه مردم مرزی پیرانشهر همراه با عزاداری حسینی حضور مردم خوانسار در عزاداری چهارمین شب ماه محرم قرار شبانه شفتیها همزمان با شب چهارم محرم صد و دهمین اجتماع شبانه تبریزیها در فراق رهبر شهید تجمع مردمی همراه با عزاداری شب چهارم محرم در هیئت رضویه گلپایگان برچسبها حسینیه ایران مراسم عزاداری محرم و صفر ارومیه
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