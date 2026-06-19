https://mehrnews.com/x3cnjY ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳ کد مطلب 6865192 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳ پیام تجدید میثاق وفاداری فرزندان دیار آفتاب با رهبر معظم انقلاب اراک- در این ویدئو پیام تجدید میثاق وفاداری فرزندان دیار آفتاب با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6865192 کپی شد مطالب مرتبط رحیمی: ملت ایران عزت ملی و دستاوردهای خون شهدا را معامله نمیکند صد و دهمین شب استقامت مردم شازند همزمان با شب چهارم محرم ۱۱۰ شب مقاومت و ایستادگی مردم محلات در حمایت از ولایت فقیه برچسبها اراک نوجوانان رهبر معظم انقلاب اسلامی
نظر شما