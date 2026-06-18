قالیباف: گوش به فرمان اوامر رهبر انقلاب هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به پیام راهبردی و روشنگرانه رهبر معظم انقلاب در تبیین مذاکرات پیش رو نوشت: اوامر حضرتعالی را نصب العین خود قرار میدهیم.
متن پیام رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل است:
محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی
حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنهای
با عرض سلام و تسلیت ایام شهادت سالار شهیدان
از پیام راهگشا و حکیمانه حضرتعالی سپاسگزاریم. این پیام نقشهراهی بود که بیش از گذشته روشن کرد با نهایی شدن این یادداشت تفاهم، تازه به آغاز راه سخت و پرپیچ و خمی رسیدهایم که باید حقوق ملت ایران و مقاومت را از دشمن بدعهد استیفا کنیم. این پیام و اعلام انتظار برای تحقق شروط تعیین شده در یادداشت تفاهم، دست ما را برای پیگیری تعهدات آمریکا پر تر کرد.
ما این اوامر حضرتعالی را نصب العین خود قرار میدهیم و اجازه نخواهیم داد طرف مقابل با بدعهدی و زورگویی حق مردم ایران و جبهه مقاومت را مخدوش کند.
براساس آموزههای مکتب حسینی و سیره امام شهیدمان، معتقدم جبهه توحیدی هرگز نمیتواند با جبهه باطل صلح کند و وظیفه همه ما این است که مقابل جبهه باطل بایستیم و در این مسیر، دیپلماسی را یکی از میدانهای مبارزه برای ایستادگی میدانیم. تضمین ما برای تحقق این یاداشت تفاهم، نه بندهای آن، بلکه جان ماست که کف دست گرفتهایم و قدرت جمهوری اسلامی ایران که دشمن آمریکایی صهیونی در جنگ اخیر ضربات و قاطعیت آن را به عینه درک کرد.
ما همانگونه که در مسیر گذشته مذاکرات نشان دادیم اهل ایستادگی برای تحقق شروط و خطوط قرمز تعیین شده و کسب منافع ملت ایران هستیم. مذاکره برای ما مسیر مبارزه برای گرفتن حقوق مردم ایران است و در این مسیر اگر دشمن به دنبال زیادهخواهی باشد ثابت کردهایم که دست مان روی ماشه است و هیچ تردیدی در پاسخ کوبنده به دشمن که در جنگ اخیر طعم آن را چشیده، نداریم.
درپایان از اینکه نحوه ادامه مسیر پرخطر و پیچیده مذاکرات را روشن فرمودید؛ سپاسگزارم و امیدوارم این پیام همه آحاد جامعه را در مقابل دشمن برای تحقق شروط گفته شده در تفاهم، متحد و یکپارچه کند.
محمدباقر قالیباف
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