  1. سیاست
  2. مجلس
۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۸

قالیباف: گوش به فرمان اوامر رهبر انقلاب هستیم

قالیباف: گوش به فرمان اوامر رهبر انقلاب هستیم

رئیس مجلس با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: ما اوامر حضرتعالی را نصب العین خود قرار می‌دهیم و اجازه نخواهیم داد طرف مقابل با بدعهدی حق مردم ایران و جبهه مقاومت را مخدوش کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به پیام راهبردی و روشنگرانه رهبر معظم انقلاب در تبیین مذاکرات پیش رو نوشت: اوامر حضرتعالی را نصب العین خود قرار می‌دهیم.

متن پیام رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل است:

محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی

حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای

با عرض سلام و تسلیت ایام شهادت سالار شهیدان

از پیام راه‌گشا و حکیمانه حضرتعالی سپاسگزاریم. این پیام نقشه‌راهی بود که بیش از گذشته روشن کرد با نهایی شدن این یادداشت تفاهم، تازه به آغاز راه سخت و پرپیچ و خمی رسیده‌ایم که باید حقوق ملت ایران و مقاومت را از دشمن بدعهد استیفا کنیم. این پیام و اعلام انتظار برای تحقق شروط تعیین شده در یادداشت تفاهم، دست ما را برای پیگیری تعهدات آمریکا پر تر کرد.

ما این اوامر حضرتعالی را نصب العین خود قرار می‌دهیم و اجازه نخواهیم داد طرف مقابل با بدعهدی و زورگویی حق مردم ایران و جبهه مقاومت را مخدوش کند.

براساس آموزه‌های مکتب حسینی و سیره امام شهیدمان، معتقدم جبهه توحیدی هرگز نمی‌تواند با جبهه باطل صلح کند و وظیفه همه ما این است که مقابل جبهه باطل بایستیم و در این مسیر، دیپلماسی را یکی از میدان‌های مبارزه برای ایستادگی می‌دانیم. تضمین ما برای تحقق این یاداشت تفاهم، نه بندهای آن، بلکه جان ماست که کف دست گرفته‌ایم و قدرت جمهوری اسلامی ایران که دشمن آمریکایی صهیونی در جنگ اخیر ضربات و قاطعیت آن را به عینه درک کرد.

ما همان‌گونه که در مسیر گذشته مذاکرات نشان دادیم اهل ایستادگی برای تحقق شروط و خطوط قرمز تعیین شده و کسب منافع ملت ایران هستیم. مذاکره برای ما مسیر مبارزه برای گرفتن حقوق مردم ایران است و در این مسیر اگر دشمن به دنبال زیاده‌خواهی باشد ثابت کرده‌ایم که دست مان روی ماشه است و هیچ تردیدی در پاسخ کوبنده به دشمن که در جنگ اخیر طعم آن را چشیده، نداریم.

درپایان از اینکه نحوه ادامه مسیر پرخطر و پیچیده مذاکرات را روشن فرمودید؛ سپاسگزارم و امیدوارم این پیام همه آحاد جامعه را در مقابل دشمن برای تحقق شروط گفته شده در تفاهم، متحد و یکپارچه کند.

محمدباقر قالیباف

کد مطلب 6864457

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • جاودان سیدعلی IR ۰۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
      5 7
      پاسخ
      احسنت اقای قالیباف تو امید مملکت ومردش هستی
    • احمد IR ۰۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
      8 2
      پاسخ
      سلام ودرودبه رهبربزرگواروعزیزمان حضرت آقا سیدمجتبی خامنه ای وکلیه نیروهای مسلح قدرتمندومسئولان دلسوزایران اسلامی وملت شجاع وهمیشه درصحنه که درمسیراقتداروپیروزی کشورمان درتمامی عرصه ها بادرایت وآینده نگری باقامتی استوارایستاده اند.سلام برشهدای گرانقدر،سلام برجانبازان ودرودخداوندبرتمامی آن عزیزان که باخون پاکشان میهن اسلامی راآبیاری کردندوخط بطلان براهداف شوم وشیطانی تمامی متجاوزان وزورگویان تاریخ کشیدند
    • IR ۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
      5 3
      پاسخ
      لبیک یا خامنه ای لبیک یا خامنه ای لبیک یا خامنه ای . آفرین آقای قالیباف
    • علی IR ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
      1 3
      پاسخ
      ان شالله سایه رهبرمان برایمان همیشه پاینده باشند 🌹❤️
    • IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
      0 0
      پاسخ
      درود بر قالیباف
    • IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
      0 0
      پاسخ
      خوب الان تنگه هرمز به نفع آمریکا باز شده تا آمریکا از فشار داخلی که قرار بوده تا دو هفته دیگه ذخایر نفتی ش تمام بشه نجات پیدا کنه بعد چه نفعی برای ایران داشته ؟؟حداقل ایران اول دو تا بندهای توافق رو می ذاشت آمریکا اجرا کنه بعد تنگه رو باز می کردند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها