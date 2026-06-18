به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مرتضی آقاتهرانی شامگاه پنجشنبه در مراسم عزاداری شب چهارم ماه محرم هیئت فاطمیون قم اظهار کرد: هر انسانی به صورت طبیعی و فطری خود را بیش از هر چیز دیگری دوست دارد و این حقیقتی است که انسان آن را با علم حضوری و بدون واسطه در وجود خود درک می‌کند.

وی افزود: هنگامی که انسان به این محبت ذاتی نسبت به خود توجه می‌کند، باید به این پرسش پاسخ دهد که چه کسی منشأ وجود او بوده و چه کسی او را از نیستی به عرصه هستی آورده است و در چنین تأملی انسان درمی‌یابد که بزرگ‌ترین حق را خداوند متعال بر گردن او دارد و همین شناخت زمینه محبت حقیقی به پروردگار را فراهم می‌کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر انسان اندکی در آفرینش خود و نعمت‌های الهی بیندیشد، عظمت خالق را بهتر درک خواهد کرد، اعضا و جوارح بدن، قدرت فهم، بینایی، شنوایی و ده‌ها نعمت دیگر، همگی نشانه‌هایی هستند که انسان را به سوی شناخت بیشتر خداوند رهنمون می‌کنند.

وی با بیان اینکه قرآن کریم بارها انسان را به تفکر در آیات الهی دعوت کرده است، گفت: تأمل در خلقت آسمان‌ها و زمین و اندیشیدن درباره نعمت‌های الهی، انسان را از غفلت دور می‌کند و او را به درک صحیح‌تری از جایگاه خود در عالم می‌رساند.

شیطان در همه میدان‌ها حضور دارد

آقاتهرانی با اشاره به سختی‌های حفظ دین در شرایط مختلف اظهار کرد: تاریخ معاصر ایران نمونه‌های فراوانی از فشارها بر دینداران و حوزه‌های علمیه را در خود جای داده است و بسیاری از عالمان دینی برای حفظ هویت دینی جامعه هزینه‌های فراوانی پرداختند.

وی افزود: در دوره حکومت رضاخان تلاش گسترده‌ای برای تضعیف حوزه‌های علمیه و تغییر سبک زندگی و فرهنگ اسلامی مردم صورت گرفت اما بسیاری از عالمان و طلاب با وجود همه فشارها بر مسیر خود استقامت کردند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شیطان هیچ‌گاه انسان را رها نمی‌کند و حضور او تنها به بیرون از محیط‌های مذهبی محدود نیست بلکه حتی در مقدس‌ترین مکان‌ها نیز زمینه وسوسه و انحراف وجود دارد.

وی ادامه داد: انسان باید همواره مراقب باشد زیرا آزمون‌های الهی در همه مراحل زندگی جریان دارد و گاهی یک تصمیم می‌تواند مسیر چند دهه از عمر انسان را تحت تأثیر قرار دهد.



آقاتهرانی با بیان خاطره‌ای از یکی از علمای گذشته گفت: برخی افراد در مقاطع حساس زندگی میان منافع مادی و حفظ مسیر الهی قرار می‌گیرند و آنچه سرنوشت آنان را رقم می‌زند نحوه انتخاب در همان لحظه‌های سرنوشت‌ساز است.



امتحان الهی لحظه‌ای متوقف نمی‌شود



وی با تأکید بر اینکه زندگی انسان سراسر میدان امتحان است، اظهار کرد: هیچ فردی از آزمون الهی مستثنی نیست و فقیر و غنی، مسئول و غیرمسئول، عالم و غیرعالم همگی در معرض امتحان قرار دارند.



نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: گاهی انسان در شرایط سخت مورد آزمایش قرار می‌گیرد و گاهی نیز رفاه، قدرت، شهرت و موقعیت اجتماعی ابزار امتحان او می‌شود.



وی خاطرنشان کرد: مهم آن است که انسان در هر موقعیتی تشخیص دهد وظیفه الهی او چیست و همان مسیر را دنبال کند، زیرا ملاک ارزشمندی اعمال نزد خداوند اخلاص و نیت الهی است.



آقاتهرانی ادامه داد: بسیاری از تصمیم‌های زندگی در ظاهر کوچک به نظر می‌رسند اما آثار آنها تا سال‌ها باقی می‌ماند و چه بسا یک انتخاب درست، سعادت ابدی انسان را رقم بزند.



وی با اشاره به ضرورت توکل بر خداوند گفت: مؤمن باید باور داشته باشد که رزق و روزی او در دست خداست و نباید به دلیل نگرانی‌های مادی از مسیر حق فاصله بگیرد.



کار خالصانه ماندگار می‌شود



آقاتهرانی با بیان اینکه اخلاص مهم‌ترین عامل ماندگاری اعمال است، اظهار کرد: هر کاری که برای خدا انجام شود اثر و برکت خود را حفظ می‌کند اما اعمالی که با انگیزه‌های دنیوی صورت گیرد ماندگاری نخواهد داشت.



وی افزود: رمز ماندگاری نهضت امام حسین(ع) نیز همین اخلاص است و هر حرکت الهی که برای خدا شکل بگیرد در طول تاریخ باقی خواهد ماند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیره علما و بزرگان دین گفت: بسیاری از شخصیت‌های بزرگ علمی و معنوی بدون آنکه به دنبال شهرت باشند آثار ماندگاری از خود به جا گذاشتند و همین اخلاص موجب برکت در کار آنان شد.



وی ادامه داد: انسان نباید در انجام کارهای خیر به دنبال دیده شدن باشد بلکه باید رضایت الهی را ملاک قرار دهد زیرا آنچه نزد خداوند ذخیره می‌شود از بین نخواهد رفت.



آقاتهرانی خاطرنشان کرد: فرهنگ عاشورا نیز بر همین مبنا شکل گرفته است و یاران امام حسین(ع) به دنبال منافع شخصی نبودند بلکه تنها برای انجام تکلیف الهی در کنار امام خود ایستادند.



یاران عاشورا در آزمون وفاداری سربلند شدند



وی با اشاره به حوادث شب عاشورا گفت: امام حسین(ع) در شب عاشورا بیعت را از یاران خود برداشتند اما آنان با بصیرت و شناختی که داشتند در کنار امام باقی ماندند و این وفاداری یکی از درخشان‌ترین صحنه‌های تاریخ اسلام را رقم زد.



نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: کسانی که در کربلا ماندند، پیش از آن نیز بارها در میدان‌های مختلف امتحان شده بودند و نتیجه آن آزمون‌ها آنان را به جایگاهی رساند که بتوانند در حساس‌ترین لحظه تاریخ تصمیم درست بگیرند.



وی تصریح کرد: جامعه امروز نیز نیازمند همین روحیه است و مردم باید در مسیر حمایت از ولایت و ارزش‌های دینی با بصیرت و استقامت حرکت کنند.



آقاتهرانی با اشاره به جایگاه ولایت در اندیشه اسلامی اظهار کرد: پیوند با ولایت و تبعیت از مسیر اهل‌بیت(ع) ضامن سعادت فردی و اجتماعی است و تجربه تاریخی نشان داده است که هر جا جامعه اسلامی از این مسیر فاصله گرفته دچار آسیب شده است.



وی ادامه داد: محبت به امام حسین(ع) تنها در اشک و عزاداری خلاصه نمی‌شود بلکه باید در رفتار، انتخاب‌ها و سبک زندگی انسان نیز نمود پیدا کند.



هیچ گناه و هیچ کار خیری را کوچک نشمارید



نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با توصیه به مراقبت از رفتار و اعمال فردی گفت: انسان نباید هیچ گناهی را کوچک بشمارد زیرا ممکن است همان گناه زمینه سقوط او را فراهم کند.



وی افزود: در مقابل، هیچ عمل خیری نیز نباید ناچیز تلقی شود چرا که ممکن است همان کار نیک سرنوشت انسان را تغییر دهد و موجب عاقبت‌به‌خیری او شود.



آقاتهرانی خاطرنشان کرد: همچنین نباید هیچ انسانی را تحقیر یا کوچک شمرد زیرا ارزش حقیقی افراد نزد خداوند مشخص می‌شود و چه بسا کسانی که در ظاهر جایگاه ویژه‌ای ندارند اما در پیشگاه الهی از مقامات بلند برخوردار باشند.



وی تأکید کرد: مؤمن باید در همه عرصه‌ها مراقب گفتار، رفتار و تصمیم‌های خود باشد و در برابر هر دعوت و هر شعاری بدون تأمل و بررسی موضع‌گیری نکند بلکه حق و باطل را بشناسد و بر اساس معیارهای الهی تصمیم بگیرد.



آقاتهرانی در پایان با اشاره به ماندگاری نام و راه سیدالشهدا(ع) گفت: محبت امام حسین(ع) انسان را به خداوند نزدیک می‌کند و هرچه این پیوند عمیق‌تر باشد، امکان موفقیت در آزمون‌های زندگی نیز بیشتر خواهد شد.