به گزارش خبرگزاری مهر روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: این سازمان در نظر دارد فرآیند توزیع و پخش تعداد ۳,۰۰۰,۰۰۰ پاکت شیرخشک رگولار یارانهای (کوپنی) جهت عرضه در داروخانهها و مراکز بهداشتی سراسر کشور را از طریق انعقاد قرارداد با شرکتهای پخش فراوردههای سلامت واجد شرایط واگذار کند.
شرکتهای متقاضی میبایست توانایی انبارش همزمان یک میلیون پاکت شیرخشک را به عنوان ذخیره استراتژیک سه ماهه دارا باشند.
توزیع محصولات باید به صورت شناور و بر اساس اصل FEFO (اولین انقضا، اولین خروج) از ذخیره استراتژیک انجام شود. همچنین ثبت دقیق اطلاعات موجودی و فروش در سامانه رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت (TTAC) برای شرکتهای منتخب الزامی است.
شرکتهای واجد شرایط میتوانند قیمت پیشنهادی خود را در پاکت دربسته با درج موضوع فراخوان، حداکثر تا ساعت ۹ صبح چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ به دبیرخانۀ حراست ساختمان سازمان غذا و دارو تحویل و رسید دریافت نمایند.
برگزیدگان فراخوان ملزم به ارائه ۱۰ درصد تضمین حُسن انجام کار و ثبتنام در سامانه ستاد هستند.
به پیشنهادهای واصله پس از مهلت مقرر، فرمهای دستنویس، لاک گرفته یا مخدوش؛ ترتیب اثر داده نخواهد شد.
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