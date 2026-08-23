به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به نشست امروز(یکشنبه اول شهریور) این کمیسیون اظهار داشت: در خواست فاطمه مقصودی نماینده مردم بروجرد در مجلس جهت تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری بروجرد با حضور شهردار و رئیس شورای شهر بروجرد و معاون وزیر کشور و رئیس سازمان دهیاری‌ها و شهرداری ها بررسی و پس از استماع توضیحات و گزارشات طرفین اعضای کمیسیون به اتفاق آرا به این تحقیق و تفحص رای منفی دادند.

وی افزود: بر اساس آیین نامه، گزارش کمیسیون به هئیت رئیسه مجلس تقدیم می شود و هئیت رئسیه و صحن مجلس در خصوص این موضوع تصمیم نهایی را اتخاذ خواهند کرد.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس ادامه داد: بررسی ماده ۲۵ قانون گذرنامه نیز یکی دیگر از موضوعاتی بود که در جلسه امروز کمیسیون امور داخلی کشور مورد بررسی قرار گرفت و با رای اعضای کمیسیون، اصلاح شد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس خاطرنشان کرد: بر این اساس مدت اعتبار گذرنامه های صادر شده پس از لازم الاجرا شدن این قانون برای افراد ۱۵ سال سن و بالاتر، ۱۰ سال‌ و برای افراد با سن کمتر از ۱۵ سال، ۷ سال از تاریخ صدور خواهد بود.