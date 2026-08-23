به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی بعدازظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از بیمارستان ۶۴ تختخوابی روانسر، این پروژه را یکی از مهم‌ترین طرح‌های درمانی و توسعه‌ای غرب استان کرمانشاه عنوان کرد.

وی در این بازدید که با همراهی فرماندار روانسر و پیمانکار پروژه انجام شد، اظهار کرد: محور کرمانشاه ـ روانسر ـ پاوه یکی از مهم‌ترین کریدورهای گردشگری غرب کشور به شمار می‌رود و فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب خدماتی و درمانی در این مسیر، از اولویت‌های مدیریت ارشد استان است.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه افزود: بیمارستان ۶۴ تختخوابی روانسر یک پروژه کلیدی خدماتی و درمانی است که در مسیر کریدور گردشگری اورامانات در حال احداث است و تکمیل آن می‌تواند نقش مهمی در ارتقای خدمات درمانی منطقه داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری اورامانات گفت: این بیمارستان پس از بهره‌برداری علاوه بر ارائه خدمات پزشکی مناسب به ساکنان منطقه، ظرفیت مناسبی برای ارائه خدمات درمانی به گردشگران داخلی و گردشگران اقلیم کردستان عراق خواهد داشت.

نجفی با تأکید بر اهمیت تسریع در تکمیل این پروژه عنوان کرد: بهره‌برداری از بیمارستان روانسر جزو اولویت‌های مهم مدیریت ارشد استان است و تاکنون بازدیدهای میدانی و نشست‌های کاری متعددی برای بررسی مشکلات و موانع موجود در مسیر اجرای پروژه و شتاب‌بخشی به روند احداث آن برگزار شده است.

وی تأمین منابع مالی را یکی از الزامات تکمیل این طرح دانست و افزود: خوشبختانه با تلاش‌های انجام‌شده، مجوز ماده ۲۳ برای این پروژه اخذ شده و در سفر رئیس‌جمهور نیز ۳۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان ۶۴ تختخوابی روانسر اختصاص یافته است.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه ادامه داد: تأمین این اعتبار می‌تواند روند اجرای پروژه را شتاب دهد و زمینه تکمیل بخش‌های مختلف بیمارستان را فراهم کند.

وی با اشاره به بازدید امروز از آخرین وضعیت عملیات اجرایی بیمارستان روانسر گفت: در این بازدید روند اجرای پروژه و جبهه‌های کاری مختلف مورد بررسی قرار گرفت و خوشبختانه با تأکیدات و پیگیری‌های صورت‌گرفته، پیمانکار پروژه در جبهه‌های کاری مختلف فعال شده و عملیات اجرایی با شتاب مناسبی در حال انجام است.

نجفی خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه مدیریت استان این است که با رفع موانع و تأمین منابع مورد نیاز، روند اجرای بیمارستان روانسر با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند تا مردم منطقه و گردشگران محور اورامانات هرچه سریع‌تر از ظرفیت‌های درمانی این مجموعه بهره‌مند شوند.