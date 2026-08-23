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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۴۳

بیمارستان روانسر نیاز درمانی محور گردشگری اورامانات را پوشش می‌دهد

بیمارستان روانسر نیاز درمانی محور گردشگری اورامانات را پوشش می‌دهد

کرمانشاه- معاون عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: بیمارستان ۶۴ تختخوابی روانسر از طرح‌های کلیدی درمانی غرب استان است که می‌تواند نیاز درمانی محور گردشگری اورامانات را پوشش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی بعدازظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از بیمارستان ۶۴ تختخوابی روانسر، این پروژه را یکی از مهم‌ترین طرح‌های درمانی و توسعه‌ای غرب استان کرمانشاه عنوان کرد.

وی در این بازدید که با همراهی فرماندار روانسر و پیمانکار پروژه انجام شد، اظهار کرد: محور کرمانشاه ـ روانسر ـ پاوه یکی از مهم‌ترین کریدورهای گردشگری غرب کشور به شمار می‌رود و فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب خدماتی و درمانی در این مسیر، از اولویت‌های مدیریت ارشد استان است.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه افزود: بیمارستان ۶۴ تختخوابی روانسر یک پروژه کلیدی خدماتی و درمانی است که در مسیر کریدور گردشگری اورامانات در حال احداث است و تکمیل آن می‌تواند نقش مهمی در ارتقای خدمات درمانی منطقه داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری اورامانات گفت: این بیمارستان پس از بهره‌برداری علاوه بر ارائه خدمات پزشکی مناسب به ساکنان منطقه، ظرفیت مناسبی برای ارائه خدمات درمانی به گردشگران داخلی و گردشگران اقلیم کردستان عراق خواهد داشت.

نجفی با تأکید بر اهمیت تسریع در تکمیل این پروژه عنوان کرد: بهره‌برداری از بیمارستان روانسر جزو اولویت‌های مهم مدیریت ارشد استان است و تاکنون بازدیدهای میدانی و نشست‌های کاری متعددی برای بررسی مشکلات و موانع موجود در مسیر اجرای پروژه و شتاب‌بخشی به روند احداث آن برگزار شده است.

وی تأمین منابع مالی را یکی از الزامات تکمیل این طرح دانست و افزود: خوشبختانه با تلاش‌های انجام‌شده، مجوز ماده ۲۳ برای این پروژه اخذ شده و در سفر رئیس‌جمهور نیز ۳۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان ۶۴ تختخوابی روانسر اختصاص یافته است.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه ادامه داد: تأمین این اعتبار می‌تواند روند اجرای پروژه را شتاب دهد و زمینه تکمیل بخش‌های مختلف بیمارستان را فراهم کند.

وی با اشاره به بازدید امروز از آخرین وضعیت عملیات اجرایی بیمارستان روانسر گفت: در این بازدید روند اجرای پروژه و جبهه‌های کاری مختلف مورد بررسی قرار گرفت و خوشبختانه با تأکیدات و پیگیری‌های صورت‌گرفته، پیمانکار پروژه در جبهه‌های کاری مختلف فعال شده و عملیات اجرایی با شتاب مناسبی در حال انجام است.

نجفی خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه مدیریت استان این است که با رفع موانع و تأمین منابع مورد نیاز، روند اجرای بیمارستان روانسر با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند تا مردم منطقه و گردشگران محور اورامانات هرچه سریع‌تر از ظرفیت‌های درمانی این مجموعه بهره‌مند شوند.

کد مطلب 6925267

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