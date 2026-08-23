عثمانی: عملکرد بودجه ۱۴۰۴ در کمیسیون برنامه بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قسیم عثمانی، در تشریح جلسه عصر امروز (یکشنبه، یکم شهریورماه) کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با دستور بررسی بخش از عملکرد بودجه سال ۱۴۰۴ و همچنین نهاد مالی مجلس، گفت: کمیسیون برنامه و بودجه دارای کمیته‌ای با عنوان کمیته دیوان محاسبات است و بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، مسئولیت نظارت بر امور مالی مجلس بر عهده کمیسیون برنامه و بودجه قرار دارد.

نماینده مردم «بوکان» در مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون، بررسی این موضوع را به کمیته مربوطه واگذار کرده و در همین راستا از دیوان محاسبات نیز درخواست شده بود در تهیه گزارش حسابرسی مجموعه امور مالی مجلس همکاری کند و گزارش خود را در اختیار کمیته قرار دهد.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، ادامه داد: در جلسه امروز، گزارش تهیه‌شده توسط کمیته قرائت شد و در جریان بررسی آن، این موضوع مطرح شد که آیا دیوان محاسبات مطابق وظایف ذاتی خود مسئولیت حسابرسی امور مالی مجلس را بر عهده دارد یا خیر.

عثمانی اظهار کرد: نظر اکثریت اعضای کمیسیون این بود که مسئولیت حسابرسی امور مالی مجلس به صورت ذاتی بر عهده دیوان محاسبات نیست، بلکه این مسئولیت بر اساس آیین‌نامه بر عهده کمیسیون برنامه و بودجه قرار دارد و کمیسیون می‌تواند برای انجام این کار از یک حسابرس یا مؤسسه حسابرسی استفاده کند.

وی تصریح کرد: در این مقطع از ظرفیت کارشناسی دیوان محاسبات برای انجام این بررسی استفاده شده است، اما این به معنای آن نیست که دیوان محاسبات به صورت قانونی و ذاتی مسئولیت حسابرسی امور مالی مجلس را بر عهده دارد؛ چرا که کمیسیون می‌تواند در مقاطع مختلف از ظرفیت مؤسسات حسابرسی دیگر نیز استفاده کند.

عثمانی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت دیوان محاسبات در این زمینه مسبوق به سابقه است، گفت: در سال‌های گذشته نیز کمیسیون برنامه و بودجه از دیوان محاسبات درخواست کرده است در بررسی و حسابرسی امور مالی مجلس همکاری کند، اما این موضوع به معنای واگذاری مسئولیت قانونی کمیسیون به دیوان محاسبات نیست.

وی افزود: در مواردی که سایر دستگاه‌ها مورد حسابرسی قرار می‌گیرند، دیوان محاسبات رأساً و بر اساس وظایف قانونی خود اقدام به حسابرسی می‌کند، اما در خصوص امور مالی مجلس، دعوت از دیوان محاسبات از سوی کمیسیون به معنای استفاده از ظرفیت کارشناسی و حرفه‌ای این نهاد است.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد: بنابراین، گزارش تهیه‌شده باید یک گزارش فنی، دقیق و مبتنی بر اصول حسابرسی و نظارت باشد تا در اختیار کمیته و سپس کمیسیون قرار گیرد و اعضای کمیسیون بتوانند بر اساس آن تصمیم‌گیری کنند. همچنین کمیسیون پس از بررسی گزارش می‌تواند در صورت نیاز تغییرات و اصلاحاتی را در آن اعمال کند و سپس درباره جمع‌بندی نهایی تصمیم بگیرد.

وی گفت: جمع‌بندی جلسه امروز این بود که مسئولیت حسابرسی امور مالی مجلس بر عهده کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات است و دیوان محاسبات در این زمینه به عنوان یک مجموعه کارشناسی و حرفه‌ای و برای ارائه خدمات و نظرات تخصصی مورد استفاده قرار گرفته است؛ بنابراین استفاده از ظرفیت کارشناسی دیوان محاسبات قابل استفاده است، اما این موضوع به معنای وجود مسئولیت ذاتی و قانونی برای این نهاد در حسابرسی امور مالی مجلس نیست.