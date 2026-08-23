علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشهها و دادههای هواشناسی نشان میدهد هوای استان کرمانشاه طی چند روز آینده تا پایان هفته عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه افزود: در برخی ساعات نیز وزش باد در سطح استان پیشبینی میشود که در نواحی مرزی ممکن است با گردوخاک همراه باشد.
وی همچنین از احتمال رشد ابر در برخی ساعات خبر داد و گفت: این شرایط جوی تا پایان هفته در مناطق مختلف استان ادامه خواهد داشت.
زورآوند با اشاره به روند تغییرات دمایی استان عنوان کرد: به استثنای نواحی گرمسیر که روند افزایش دما در آنها تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت، در سایر نقاط استان از روز سهشنبه به تدریج از شدت گرمای هوا کاسته میشود.
وی افزود: بنابراین طی روزهای آینده روند دمایی در مناطق مختلف استان یکسان نخواهد بود و نواحی گرمسیر همچنان تا روز چهارشنبه افزایش دما را تجربه خواهند کرد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به دمای ثبتشده در نقاط مختلف استان گفت: قصرشیرین با ۴۴ درجه و سرپلذهاب با ۴۳ درجه سانتیگراد، گرمترین نقاط استان کرمانشاه طی شبانهروز گذشته بودهاند.
زورآوند خاطرنشان کرد: شهروندان بهویژه در مناطق گرمسیر و مرزی استان طی روزهای گرم پیشرو، توصیههای مرتبط با مدیریت مصرف آب و انرژی و پرهیز از قرار گرفتن طولانیمدت در معرض گرمای هوا را مورد توجه قرار دهند.
کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: هوای استان تا پایان هفته صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و رشد ابر پیشبینی میشود و از سهشنبه از گرمای هوا کاسته خواهد شد.
علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشهها و دادههای هواشناسی نشان میدهد هوای استان کرمانشاه طی چند روز آینده تا پایان هفته عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.
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