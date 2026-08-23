قدردانی هیئت ایرانی از عراق بابت مراسم تشییع قائد شهید امت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج مردمی عراق، یک هیئت ایرانی از طرف رهبر ایران در دیدار با رئیس سازمان حشد شعبی، از دولت و ملت عراق بابت مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید ایران قدردانی کرد.

فالح الفیاض رئیس سازمان حشد شعبی عراق، امروز یکشنبه با حضور شماری از فرماندهان این سازمان، از هیئتی اعزامی از جمهوری اسلامی ایران استقبال کرد.

این هیئت به نمایندگی از آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران به عراق سفر کرده تا از دولت و ملت عراق به دلیل مواضع و مشارکت آنها در مراسم تشییع و وداع با قائد شهید امت قدردانی و تشکر کند.

هیئت ایرانی از مواضع رسمی و مردمی عراق و همچنین ابراز همدردی، همبستگی و وفاداری مردم و مسئولان این کشور قدردانی و مشارکت فعال سازمان حشد شعبی در مراسم تشییع را تحسین کرد.