پیشرفت ۷۰ درصدی بلوک اول خوابگاه متأهلین دانشگاه ایلام

همایون مرادنژادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح احداث خوابگاه متأهلین در قالب دو بلوک مجزا برنامه‌ریزی شده است که بلوک نخست آن با زیربنای ۲۱۴۱ متر مربع و در قالب ۳۰ واحد مسکونی ۵۵ متری، هم‌اکنون به پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی رسیده است.

وی با اشاره به جزئیات فاز دوم این مجموعه افزود: بلوک دوم این پروژه نیز با زیربنای ۱۶۸۰ متر مربع و مشتمل بر ۳۵ واحد ۴۵ متری تعریف شده است که عملیات اجرایی آن با پیشرفت ۱۰ درصدی در حال انجام است.

رئیس دانشگاه ایلام در پایان خاطرنشان کرد: با تخصیص به‌موقع اعتبارات مورد نیاز، تکمیل و بهره‌برداری از بلوک نخست این پروژه جهت اسکان دانشجویان متأهل در مهرماه سال جاری در دستور کار قرار دارد.