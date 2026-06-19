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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۳۵

پیشرفت ۷۰ درصدی بلوک اول خوابگاه متأهلین دانشگاه ایلام

پیشرفت ۷۰ درصدی بلوک اول خوابگاه متأهلین دانشگاه ایلام

ایلام - رئیس دانشگاه ایلام در تشریح آخرین وضعیت پروژه احداث خوابگاه متأهلین این دانشگاه، از پیشرفت فیزیکی قابل‌توجه فاز اول این طرح خبر داد.

همایون مرادنژادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح احداث خوابگاه متأهلین در قالب دو بلوک مجزا برنامه‌ریزی شده است که بلوک نخست آن با زیربنای ۲۱۴۱ متر مربع و در قالب ۳۰ واحد مسکونی ۵۵ متری، هم‌اکنون به پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی رسیده است.

وی با اشاره به جزئیات فاز دوم این مجموعه افزود: بلوک دوم این پروژه نیز با زیربنای ۱۶۸۰ متر مربع و مشتمل بر ۳۵ واحد ۴۵ متری تعریف شده است که عملیات اجرایی آن با پیشرفت ۱۰ درصدی در حال انجام است.

رئیس دانشگاه ایلام در پایان خاطرنشان کرد: با تخصیص به‌موقع اعتبارات مورد نیاز، تکمیل و بهره‌برداری از بلوک نخست این پروژه جهت اسکان دانشجویان متأهل در مهرماه سال جاری در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 6864531

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