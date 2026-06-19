امیرحسین آذرمنش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت آگاهیبخشی به مردم در خصوص ثبت رسمی اسناد اظهار داشت: رسانهها و ادارات مربوطه موظف هستند اطلاعرسانی لازم را در این زمینه انجام دهند تا شهروندان از خطرات قولنامههای دستنویس و معاملات غیررسمی آگاه شوند.
وی تأکید کرد: برای هیچ ادارهای قابل پذیرش نیست که در نگهداری اسناد رسمی کوتاهی یا مسامحه کند و همه دستگاهها موظف به رعایت کامل قوانین ثبت اسناد هستند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام از مردم خواست از امضای قولنامههای عادی و دستنویس جداً خودداری کنند و گفت: مشاوران املاک مجاز به تنظیم قولنامه دستنویس نیستند و مردم حتماً باید از سامانه کاتب و پیشسند استفاده کنند تا از فروش یک ملک به چند نفر جلوگیری شود.
آذرمنش با اشاره به کلاهبرداریهای اینترنتی در حوزه مالیات تصریح کرد: شهروندان به هیچ وجه به پیامکهای ارسالی از سرشمارههای مختلف توجه نکنند.
وی افزود: تمامی پیامهای مالیاتی فقط از سرشماره مالیات با حروف انگلیسی بزرگ ارسال میشود و اطلاعات مربوط به برگ تشخیصها، مطالبات قطعی و بدهی معدی تنها در سامانه مویتکس قابل استعلام است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مردم برای دریافت اطلاعات معتبر و جلوگیری از هرگونه کلاهبرداری، تنها به سامانههای رسمی و معتبر مراجعه کنند و از ورود به سامانههای ناشناس و غیررسمی جداً خودداری کنند.
نظر شما