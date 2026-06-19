حمله آمریکا به یک قایق در شرق اقیانوس آرام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، ارتش آمریکا اعلام کرد که یک قایق در شرق اقیانوس آرام را هدف قرار داده است.

در جریان این حمله 3 نفر جان خود را از دست داد.

ارتش آمریکا مانند همیشه مدعی شد که این قایق در عملیات قاچاق مواد مخدر دست داشته است.

این در حالی است که کارشناسان حقوق بشر در ادعاهای آمریکا و مشروعیت چنین حملاتی شک و تردید دارند.

این حملات آمریکا تاکنون باعث کشته شدن ده ها تن شده است.

به گزارش ای بی سی، همانند اکثر بیانیه‌های ارتش در مورد حملات در شرق اقیانوس آرام و دریای کارائیب، فرماندهی جنوبی آمریکا مدعی شد که قاچاقچیان ادعایی مواد مخدر را در مسیرهای قاچاق شناخته شده هدف قرار داده است! ارتش آمریکا مدرکی مبنی بر حمل مواد مخدر توسط این کشتی ارائه نکرد.