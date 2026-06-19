به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب منطقه‌ای لرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع کشاورزان، باغداران و بهره‌برداران عزیز اراضی پایین‌دست سد «ایوشان» می‌رساند؛ در راستای اجرای دستور استاندار لرستان، مبنی بر لزوم تأمین بخشی از نیاز آبی باغات و اراضی کشاورزی منطقه و رهاسازی آب از سد «ایوشان»، ضمن تأکید مجدد بر ممنوعیت قطعی کشت محصولات با نیاز آبی بالا (از جمله برنج) که در اطلاعیه‌های پیشین نیز ابلاغ شده است، توجه شما عزیزان را به نکات مهم ذیل جلب می‌نماید:

۱-با عنایت به محدودیت شدید منابع آبی سد و ضرورت رعایت سهمیه حجمی تخصیص یافته توسط وزارت نیرو برای شبکه آبیاری مصوب طرح، همچنین الزام قانونی برای تأمین حقابه زیست‌محیطی «رودخانه هرو»، منابع موجود، با دقت و عدالت میان ذینفعان به صورت مقطعی توزیع میگردد.

۲-متذکر می‌گردد رهاسازی آب به‌صورت دائمی نبوده و صرفاً در بازه‌های زمانی مشخص، محدود و با برنامه‌ریزی فنی صورت خواهد پذیرفت. بنابراین انتظار می‌رود کشاورزان عزیز نسبت به تنظیم برنامه‌های زراعی خود بر اساس این بازه‌های محدود اقدام نمایند.

۳- از تمامی کشاورزان محترم تقاضا می‌شود با درک شرایط بحرانی منابع آبی، نسبت به برنامه ریزی و مدیریت دقیق مصرف و صرفه‌جویی حداکثری اقدام و نهایت همکاری را با کارشناسان و بهره‌برداران شبکه داشته باشند. بدیهی است هرگونه اتلاف منابع و یا تخطی از دستورالعمل‌های مربوطه مجاز نبوده و مسئولیت آن متوجه افراد خاطی خواهد بود.

۴- شرکت اب منطقه ای لرستان باهمکاری و هماهنگی نهادهای قضایی، امنیتی و انتظامی و تشکل های مردمی برخورد قانونی لازم را با متخلفین و برداشت های غیرمجاز اب در مسیر رودخانه هرو، بعمل می آورد.

امید است با مشارکت فعال شما عزیزان در مدیریت بهینه منابع آبی، شاهد عبور موفق از چالشهای فصل زراعی پیش‌رو باشیم.