فرشید شکیبا مدیر دوبلاژ تلویزیون درباره دوبله سریال‌های جدید به خبرنگار مهر بیان کرد: هنرمندان دوبله در ایام جنگ مجاهدانه پای کار بودند و آثار مختلفی دوبله شد.

وی با اشاره به پخش سریال‌های جدید از شبکه‌های سیما عنوان کرد: ما در سال گذشته کارهای شاخصی انجام دادیم، از جمله تکمیل و پخش سریال‌هایی مانند «پوآرو» از شبکه تماشا که بخش‌هایی از دوبله آن ناتمام مانده بود. همچنین دوبله تله‌تئاترها را با هدف ارتقای کیفی آثار ادامه دادیم که نمونه درخشان آن، تله‌تئاتر «هملت» از شبکه چهار بود؛ اثری به‌شدت جذاب و در عین حال بسیار دشوار برای دوبله.

شکیبا اضافه کرد: برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا دوبله تله‌تئاترها را ادامه دهیم. در حال حاضر، رضا آفتابی مدیر دوبلاژ «ژولیوس سزار» و علیرضا باشکندی مدیر دوبلاژ تله‌تئاتر سخت و فاخر «اسب جنگی» هستند.

وی با اشاره به بهره‌گیری از دوبلورهای پیشکسوت نیز عنوان کرد: تقریباً در تمامی این پروژه‌ها، هنرمندان پیشکسوت حضور دارند و از آنها کمک گرفته می‌شود.

مدیر دوبلاژ تلویزیون در پایان درباره سریال‌ها نیز گفت: سریال «رازهای میدسامر» با مدیریت دوبلاژ زهره شکوفنده و سریال «شعله آبی» با مدیریت شیلا آژیر این روزها در حال دوبله است تا به‌زودی برای پخش از شبکه تماشا آماده شوند.