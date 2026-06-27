مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، درباره آخرین وضعیت بازسازی و مقاومسازی واحدهای آسیبدیده در پی جنگ اخیر اظهار کرد: در جنگ اخیر حدود ۵۱ هزار واحد مسکونی دچار خسارت شدند که از این تعداد، ۳۳ هزار و ۹۴۷ واحد دچار خسارتهای جزئی شامل آسیب به شیشه، در و پنجره بودند.
وی افزود: در بخش خسارتهای جزئی، تاکنون ۹۸ درصد عملیات بازسازی انجام شده است. همچنین در حوزه خسارتهای متوسط که شامل ۸ هزار و ۹۲۰ واحد بوده و علاوه بر در و پنجره، بخشی از دیوارها نیز آسیب دیده بودند، ۹۱ درصد پیشرفت در عملیات بازسازی ثبت شده است.
وضعیت مقاومسازی واحدهای آسیبدیده
رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به وضعیت واحدهای نیازمند مقاومسازی گفت: ۴۱۵ واحد مسکونی نیاز به مقاومسازی داشتند؛ به این معنا که علاوه بر آسیبهای ظاهری، سازه ساختمان نیز دچار مشکل شده بود اما طبق بررسی کارشناسان رسمی دادگستری، امکان رفع مشکل از طریق مقاومسازی وجود داشت.
بابایی ادامه داد: عملیات مقاومسازی این واحدها اکنون ۳۹ درصد پیشرفت داشته است.
وی درباره واحدهایی که نیازمند تخریب و نوسازی هستند، گفت: ۲ هزار و ۴۲ واحد مسکونی نیاز به تخریب کامل و احداث مجدد دارند که تاکنون برای ۶۳ درصد این واحدها تعیین تکلیف انجام شده است؛ به این معنا که سازنده معرفی شده، تفاهمهای اولیه انجام شده و این واحدها در مرحله دریافت جواز و آغاز عملیات ساختمانی قرار دارند.
پیشرفت کلی عملیات بازسازی
بابایی با بیان اینکه مجموع واحدهای آسیبدیده ۵۰ هزار و ۸۴۹ واحد بوده است، تصریح کرد: مجموع پیشرفت عملیات بازسازی و اقدامات انجامشده در این بخش به ۹۵ درصد رسیده است.
وی این میزان پیشرفت را قابل قبول دانست و گفت: با توجه به اینکه حدود ۶۵۶ روز از پایان جنگ ۴۰ روزه گذشته، این روند نشاندهنده عملکرد جهادی مدیریت شهری در حوزه بازسازی و رسیدگی به آسیبدیدگان است.
رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران درباره اقدامات شهرداری برای اسکان موقت شهروندان آسیبدیده نیز گفت: برای اینکه شهروندان تا زمان انجام تخریب، نوسازی و مقاومسازی بتوانند محل سکونت موقت داشته باشند، برای یکهزار و ۶۴۹ واحد، ودیعه مسکن پرداخت شده است.
وی افزود: میانگین مبلغ ودیعه پرداختی حدود ۲ میلیارد تومان بوده و همچنین ماهانه حدود ۴۰ میلیون تومان نیز برای اجارهبها پرداخت شده است. البته در برخی موارد این رقم از حدود یکونیم میلیارد تومان تا بیش از ۲ و نیم میلیارد تومان نیز متغیر بوده است.
کاهش تعداد اسکانیافتگان در هتلها
بابایی با اشاره به اسکان اضطراری شهروندان پس از آغاز جنگ گفت: از روز نخست وقوع حادثه، اسکان اضطراری در ۴۶ هتل انجام شد و بیش از ۶ هزار نفر در هتلها اسکان پیدا کردند.
وی ادامه داد: با توجه به پیشرفت عملیات بازسازی و پرداخت ودیعه مسکن، بیش از نیمی از این افراد اکنون از هتلها خارج شدهاند و به منازل موقتی که با استفاده از ودیعه مسکن اجاره کردهاند، منتقل شدهاند.
کمک به تأمین لوازم اولیه زندگی
رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران در پایان درباره خسارت لوازم منزل اظهار کرد: جبران خسارت لوازم منزل در حوزه وظایف دولت است، اما شهرداری تهران برای حمایت از شهروندانی که به دلیل اسکان موقت نیازمند تأمین امکانات اولیه زندگی بودند، اقداماتی را در این زمینه انجام داده است.
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