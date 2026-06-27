به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی صبح شنبه در نشست قرارگاه جهادی محلات کم‌برخوردار گرگان، با گرامیداشت سالروز شهادت امام سجاد (ع) و قدردانی از عملکرد تیم ملی فوتبال ایران، اظهار کرد: ملی‌پوشان کشورمان با وجود همه محدودیت‌ها و فشارهایی که علیه ایران وجود داشت، عملکردی شایسته از خود به نمایش گذاشتند و حتی اگر به مرحله بعد صعود نکنند، همین نتایج نیز مایه افتخار است.

وی با اشاره به راه‌اندازی طرح میزهای خدمت در مساجد از سال ۱۴۰۱ افزود: این طرح با هدف شناسایی آسیب‌های اجتماعی و رفع مشکلات محلات کم‌برخوردار آغاز شد و بر پایه مطالبه‌گری حقوق عامه از سوی دستگاه قضایی دنبال می‌شود.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان اینکه بسیاری از مشکلات محلات، مصداق حقوق عامه است، گفت: دادگستری با استفاده از ظرفیت قانونی دادستانی و تشکیل پرونده برای هر محله، مشکلات را به صورت کارشناسی شناسایی و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی در مساجد پیگیری می‌کند.

آسیابی ادامه داد: پیش از برگزاری هر میز خدمت، کارشناسان مشکلات محله را بررسی و اولویت‌بندی می‌کنند تا در زمان حضور مسئولان، تصمیم‌گیری‌ها بر اساس نیازهای واقعی مردم انجام شود.

وی با اشاره به اینکه این شیوه برگرفته از نگاه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی به نقش مساجد در حل مسائل محلات است، اظهار کرد: مساجد باید محور تحولات اجتماعی و رسیدگی به مشکلات مردم باشند و دستگاه قضایی نیز در قالب صیانت از حقوق عامه این مسیر را دنبال می‌کند.

رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: مشکلات مطرح شده در این میزهای خدمت تنها به حوزه شهرداری محدود نیست و دستگاه‌هایی مانند آب و فاضلاب، شرکت گاز، برق، مخابرات، آموزش و پرورش، مراکز بهداشت و دیگر نهادهای خدمات‌رسان نیز در روند رفع مشکلات مشارکت دارند.

وی با تأکید بر اینکه بازدیدهای میدانی بخش مهمی از این طرح است، گفت: مسئولان قضایی به همراه مدیران دستگاه‌های اجرایی از محلات بازدید کرده و برای رفع مشکلات، زمان‌بندی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعیین می‌کنند.

آسیابی از برگزاری سیزدهمین میز خدمت در یکی از محلات کم‌برخوردار گرگان خبر داد و افزود: تاکنون در ۱۲ میز خدمت برگزار شده برای ۲۸ محله کم‌برخوردار، حدود ۳۰۰ مصوبه به تصویب رسیده که ۹۲ درصد آن‌ها اجرایی و به بهره‌برداری رسیده است.

وی با اشاره به نتایج این طرح اظهار کرد: اجرای پروژه‌هایی مانند آسفالت معابر، اصلاح شبکه‌های آب، برق و گاز، احداث زمین‌های چمن مصنوعی و دیگر خدمات زیربنایی، بخشی از دستاوردهای میزهای خدمت در محلات کم‌برخوردار گرگان بوده است.