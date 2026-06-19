وزیر ارتباطات خواستار «جهش محسوس» در دیپلماسی فناوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، جلسه نظارتی معاونت فناوری، نوآوری و امور بینالملل روز گذشته (پنجشنبه ۲۸ خرداد) در چارچوب برنامه «پنجشنبههای نظارتی» با حضور سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ جمعی از معاونان ستادی، مدیران و کارشناسان این وزارتخانه برگزار شد.
در این نشست، برنامههای جاری و آتی، و اقدامات اولویتدار معاونت فناوری، نوآوری و امور بینالملل در حوزههای تعاملات بینالمللی، دیپلماسی فناوری، هوشمندسازی و تحول دیجیتال، توسعه زیستبوم محتوا، بومیسازی فناوری و تجهیزات شبکه و سامانههای امنیتی مورد بررسی قرار گرفت.
ضرورت بازتعریف دیپلماسی فناوری
هاشمی با اشاره به مأموریتهای این معاونت در تحقق اهداف راهبردی وزارت ارتباطات، گفت: ضروری است مسیر جدیدی برای فعالسازی دیپلماسی فناوری طراحی و اجرایی شود تا بتوان از ظرفیتهای موجود برای توسعه همکاریهای بینالمللی به شکل مؤثرتری بهره گرفت.
وی تأکید کرد: این حوزه نیازمند شتاب بیشتر در اجرا و پیگیری است و باید شاهد جهشی محسوس در تعاملات و مشارکتهای بینالمللی باشیم؛ موضوعی که نقش مهمی در دفاع از حقوق ملت ایران در مجامع بینالمللی دارد.
معرفی شایسته دستاوردهای «ایران دیجیتال»
وزیر ارتباطات با اشاره به پروژه «ایران دیجیتال» و آثار بلندمدت آن در توسعه کشور، اظهار کرد: با وجود اهمیت راهبردی این طرح، دستاوردها و آثار آن به شکل متناسب برای افکار عمومی تبیین نشده است.
وی افزود: با توجه به گستره اجرای این پروژه درمناطق شهری، روستایی و کمتر برخوردار، لازم است با طراحی رسانهای مناسب، این اقدام امیدآفرین و آیندهساز به جامعه معرفی شود.
ساماندهی برنامههای هوش مصنوعی با محوریت تولید داخلی
هاشمی از ضرورت تعیین اهداف و ترسیم وضعیت موجود در حوزه هوش مصنوعی گفت و خواستار جمعبندی اقدامات مجموعه وزارت ارتباطات در این حوزه شد: توجه به توانمندیهای داخلی باید محور برنامهریزیها قرار گیرد و با ساماندهی فعالیتها، زمینه تولید محصولات مشخص و اثرگذار بدون اتلاف زمان و منابع فراهم شود.
بررسی برنامهها و دریافت پیشنهادهای کارشناسی
در ابتدای جلسه، مدیران معاونت فناوری، نوآوری و امور بینالملل گزارشی از اقدامات جاری و پروژههای در دست انجام در حوزههای تخصصی این معاونت ارائه کردند و سپس، دیگر معاونان و مدیران وزارت ارتباطات دیدگاهها و پیشنهادهای خود درباره حمایت از کسبوکارهای دیجیتال، نحوه تخصیص اعتبارات، تدوین نقشه راه تعاملات بینالمللی، برگزاری نمایشگاه هوش مصنوعی، ایجاد فنبازار تخصصی ICT، توسعه زیستبوم محتوا و تقویت بومیسازی تجهیزات و فناوریهای راهبردی مطرح کردند.
پیشنهادهایی در زمینه بهرهگیری از فرصتهای جدید برای گسترش تعاملات بینالمللی، توسعه ترانزیت بینالملل، بهروزرسانی برنامه عملیاتی برای برنامه هفتم پیشرفت، استفاده از ظرفیت استانها در تولید محتوا و تدوین سند جامع بومیسازی تولید سرورها و تجهیزات ارائه شد.
سلسله نشستهای «پنجشنبههای نظارتی» بهصورت مستمر و هفتگی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار میشود تا عملکرد بخشهای مختلف وزارتخانه بهصورت تخصصی و کارشناسی مورد ارزیابی انتقادی و تحلیلی قرار گیرد.
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