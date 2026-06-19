اطلاعیه مدیریت بحران آذربایجان شرقی برای انهدام مهمات در جزیره اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه اداره‌کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی آمده است:

امروز، جمعه ۲۹ خردادماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۱ تا ۱۲ ظهر، صدای انفجار در محدوده جزیره اسلامی شنیده خواهد شد، صدای مذکور ناشی از عملیات انهدام مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از دوران جنگ تحمیلی است که با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح اجرا می‌شود.

اداره‌کل مدیریت بحران از ساکنان شهرهای اسکو، سهند، ایلخچی، خسروشاه، جزیره اسلامی و خورخور خواسته است ضمن حفظ آرامش، از نزدیک شدن به منطقه عملیاتی خودداری کرده و به شایعات توجه نکنند.