به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح در خطبههای نماز جمعه برازجان با اشاره به فرارسیدن هفته قوه قضائیه، پرونده تعاونی و مجتمع مسکونی موسوم به «ایثارگران» را یکی از مهمترین مطالبات عمومی در دشتستان دانست و اظهار کرد: نزدیک به دو دهه از شکلگیری این پرونده میگذرد و شمار زیادی از مردم همچنان در انتظار احقاق حقوق خود هستند.
وی با بیان اینکه استفاده از نام مقدس ایثارگران برای تضییع حقوق مردم، آسیبی جدی به اعتماد عمومی وارد کرده است، افزود: بسیاری از مالباختگان با امید خانهدار شدن، سرمایه و دسترنج سالها تلاش خود را در این مجموعه قرار دادهاند اما همچنان در بلاتکلیفی به سر میبرند.
امام جمعه دشتستان با تأکید بر ضرورت تسریع در روند رسیدگی قضایی تصریح کرد: دستگاه قضایی در این پرونده در معرض یک آزمون مهم قرار دارد و انتظار میرود مسئولان قضایی با نظارت جدیتر، زمینه بازگشت حقوق مردم را فراهم کنند.
وی خطاب به مسئولان قضایی گفت: بلاتکلیفی طولانیمدت در این پرونده زیبنده نظام قضایی نیست و مردم انتظار دارند با رویکردی حقالناسمحور، اموال تضییعشده آنان به صاحبانش بازگردد.
دشمن به دنبال دوقطبیسازی جامعه است
مصلح با اشاره به تحولات عرصه سیاست خارجی، بر ضرورت اتخاذ رویکردی عقلانی نسبت به مذاکرات و توافقات بینالمللی تأکید کرد و گفت: سیاست خارجی باید بر پایه منافع ملی دنبال شود و نباید به عرصه رقابتهای جناحی و سیاسی تبدیل شود.
وی افزود: نگاه افراطی و خوشبینی سادهانگارانه همانقدر آسیبزاست که بدبینی مطلق؛ از این رو نقدها باید کارشناسی، مستند و به دور از هیجانات سیاسی و رسانهای باشد.
امام جمعه دشتستان همچنین بیانات رهبر معظم انقلاب را محور وحدت و انسجام ملی دانست و خاطرنشان کرد: در شرایطی که دشمن به دنبال دوقطبیسازی جامعه است، نباید با برچسبزنی و اتهامپراکنی، سرمایه اجتماعی کشور را تضعیف کرد.
ضرورت مطالبهگری مسئولانه در جامعه
وی در ادامه با اشاره به ضرورت مطالبهگری مسئولانه در جامعه، حسنظن به مسئولان، پرهیز از انتشار مطالب تأییدنشده، امیدآفرینی، تبیین واقعیتها و دوری از جنجالهای سیاسی را از مهمترین اصول مطالبهگری سازنده برشمرد.
مصلح همچنین با توجه به ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، بر احیای سنت روضههای خانگی تأکید کرد و گفت: این مجالس علاوه بر تقویت معنویت و تربیت دینی فرزندان، نقش مهمی در افزایش همبستگی اجتماعی و گسترش فرهنگ اهلبیت (ع) دارند.
وی با تبیین پیامهای عاشورا، کربلا را نماد تقابل همیشگی حق و باطل دانست و اظهار کرد: یاران امام حسین (ع) با ویژگیهایی همچون ایمان، بصیرت، عبادت، شجاعت و وفاداری به ولایت، الگویی ماندگار برای همه عصرها هستند و جامعه اسلامی باید این شاخصها را در مسیر مقابله با فتنهها و انحرافات سرلوحه خود قرار دهد.
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