فرانسه خواستار توقف حملات رژیم صهیونیستی به لبنان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه امروز جمعه از رژیم صهیونیستی خواست تا عملیات نظامی خود در لبنان را متوقف کند.

وزیر امور خارجه فرانسه بدون محکوم کردن ادامه تجاوز اشغالگران صهیونیست علیه لبنان بر خلاف تفاهم نامه میان ایران و آمریکا، اضافه کرد که واشنگتن نیز باید برای پایان‌ دادن به این حملات بر تل‌آویو فشار بیاورد.



وی همچنین در ادامه ادعا کرد فرانسه همچنان برای برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی با هدف جلب حمایت‌های مالی و سیاسی از ارتش لبنان تلاش می‌کند.

این در حالیست که توقف تجاوز به لبنان از سوی اشغالگران صهیونیست در تفاهم نامه ۱۴ بندی میان ایران و آمریکا تصریح شده است.

درحالی که یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا امضا شده است، رژیم اشغالگر صهیونیستی بدون توجه به مفاد این تفاهم که بر لزوم توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان تاکید دارد، به تجاوز خود به جنوب لبنان ادامه می دهد. اما، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و امانوئل ماکرون، همتای فرانسوی او از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر صهیونیست ها که بر عدم عقب‌نشینی از جنوب لبنان تاکید کرده بود، خواسته اند تا در ارتباط با لبنان رویکردی عقلانی در پیش گیرد.