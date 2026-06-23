به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میدل ایست مانیتور، گروه وکلای مدافع فلسطین از یک ابتکار حقوقی برای اعمال فشار بر سازمان ملل متحد جهت اقدام علیه رژیم صهیونیستی خبر داد.

نلسون حداد، وکیل و دیپلمات سابق که در این ابتکار مشارکت داشت، گفت که این گروه قصد دارد نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال کند و خواستار رویه‌ هایی برای اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل متحد شود.

طبق گزارش رسانه‌ها در شیلی، این ابتکار با تقریباً ۸۰ هزار امضا جمع‌ آوری شده و توسط سازمان‌های جامعه مدنی پشتیبانی می‌شود.

این دادخواست استدلال می کند که سازمان ملل متحد باید مفاد منشور خود را در مورد اعضائی که متهم به نقض مکرر اصول این سازمان هستند، اعمال کند.