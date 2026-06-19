لبنان مظلوم را دریابیم

خبرگزاری مهر - حسام‌الدین حیدری؛ هنوز چندی روزی از امضای تفاهم‌نامه نگذشته است اما رفتار طرف آمریکایی و رژیم صهیونیستی نشانه‌ای روشن از یک واقعیت قدیمی را بار دیگر آشکار کرده است اینکه آنها توافق را نه پایان منازعه بلکه ابزاری برای سنجش میزان ایستادگی طرف مقابل می‌دانند. گویی دونالد ترامپ پس از امضای تفاهم‌نامه از تحقق بخشی از اهداف خود مطمئن شده و اکنون با آسودگی خاطر قلاده سگ وحشی خود در منطقه را رها کرده است تا در کربلای لبنان حدود تحمل و اراده جبهه مقاومت را بیازماید. آنچه در روزهای اخیر در جنوب لبنان رخ داده بیش از آنکه نشانه پایبندی به تفاهمات باشد، تلاشی برای تغییر موازنه میدانی در سایه فضای سیاسی ایجادشده پس از توافق است.

واقعیت آن است که دشمن امروز بیش از هر چیز در حال آزمودن اراده جمهوری اسلامی ایران است، آنها می‌خواهند بدانند آیا ایران پس از تفاهم از شروط و خطوط قرمز اعلام‌شده خود عقب‌نشینی خواهد کرد یا همچنان بر اجرای کامل تعهدات طرف مقابل اصرار خواهد ورزید. تجربه دهه‌های گذشته نیز پاسخ این پرسش را روشن کرده است هرجا جمهوری اسلامی بر حقوق خود ایستاده طرف مقابل ناچار به عقب‌نشینی شده و هرجا نشانه‌ای از تردید یا انعطاف فراتر از توافق مشاهده کرده زیاده‌خواهی‌های جدید آغاز شده است. از همین رو هرگونه کوتاه آمدن از شروط مورد توافق نه تنها گره‌ای از مشکلات باز نخواهد کرد بلکه طرف آمریکایی صهیونی را به بدعهدی‌های گسترده‌تر و مطالبه امتیازات بیشتر تشویق خواهد نمود.

در چنین شرایطی فرمایشات رهبر معظم انقلاب باید فصل‌الخطاب همه تحلیل‌ها و تصمیم‌ها باشد. تأکید ایشان بر تحقق کامل تعهدات طرف مقابل صرفاً یک توصیه سیاسی نیست بلکه راهبردی مبتنی بر تجربه تاریخی ملت ایران در مواجهه با آمریکا و متحدانش است. امروز مسئله اصلی نه اصل تفاهم بلکه اجرای دقیق و بدون تنازل تمامی شروط آن است. هرگونه تلاش برای عادی‌سازی نقض تعهدات دشمن یا توجیه عقب‌نشینی از مطالبات اعلام‌شده در حقیقت تضعیف موقعیت ملی ایران در حساس‌ترین مقطع منطقه‌ای خواهد بود.

از سوی دیگر نباید اجازه داد خون هزاران شهید و مجاهد مقاومت در لبنان به سادگی نادیده گرفته شود. آنچه امروز در جنوب لبنان در حال وقوع است تنها یک درگیری مرزی نیست بلکه تلاشی سازمان‌یافته برای تغییر واقعیت‌های میدانی و سیاسی این کشور است. گزارش‌های متعدد از تداوم حملات وحشیانه رژیم منحوس اسرائیل به مناطق جنوبی لبنان به ویژه ارتفاعات راهبردی علی‌الطاهر حکایت دارد، منطقه‌ای که از منظر نظامی و امنیتی اهمیتی تعیین‌کننده دارد و از دست رفتن آن می‌تواند پیامدهایی جبران‌ناپذیر برای امنیت جنوب لبنان و محور مقاومت به همراه داشته باشد.

نکته تأمل‌برانگیز آن است که به نظر می‌رسد صهیونیست‌ها بخش قابل توجهی از شدیدترین اقدامات خود را پس از اعلام آتش‌بس و فضای ناشی از تفاهم دنبال کرده‌اند. گزارش‌ها نیز حاکی از آن است که حملات گسترده اسرائیل پس از اعلام تفاهم‌نامه متوقف نشده و در مواردی تشدید شده است. این رفتار نشان می‌دهد دشمن دچار نوعی خطای محاسباتی شده و تصور کرده است که ایران و جبهه مقاومت به سمت عافیت‌اندیشی و انفعال حرکت کرده‌اند اما تاریخ منطقه بارها ثابت کرده که جمهوری اسلامی ایران در مسائل مرتبط با امنیت ملی و دفاع از متحدان خود هرگز بر اساس محاسبات کوتاه‌مدت و مصلحت‌سنجی‌های مقطعی عمل نکرده است.

امروز بیش از هر زمان دیگری باید بر این اصل تأکید کرد که تفاهم‌نامه نمی‌تواند جایگزین اقتدار شود. توافق زمانی ارزشمند است که تمامی بندهای آن اجرا شود و حقوق ملت‌ها را تضمین کند. اگر آمریکا و رژیم صهیونیستی تصور کنند که می‌توانند از فضای پس از تفاهم برای تحمیل واقعیت‌های جدید در لبنان استفاده کنند، دچار همان خطای محاسباتی خواهند شد که بارها هزینه‌های سنگینی برای آنها به همراه داشته است. حفظ وحدت داخلی، حمایت از دولت در مطالبه اجرای کامل تعهدات طرف مقابل و پافشاری بر خطوط قرمز اعلام‌شده امروز مهم‌ترین وظیفه نیروهای سیاسی و رسانه‌ای کشور است، چرا که آزمون اصلی تازه آغاز شده و آنچه تعیین‌کننده خواهد بود نه متن تفاهم بلکه میزان ایستادگی بر اجرای کامل آن است.