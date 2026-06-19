به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود کارگر در خطبه‌های نماز جمعه جزیره خارگ با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب درباره تفاهم‌نامه ایران و آمریکا اظهار کرد: نخستین نکته، ضرورت شکرگزاری برای نعمت رهبری حکیم و بصیر است که با صراحت، دلسوزی و آینده‌نگری، مسیر پیش روی ملت و مسئولان را تبیین کردند.

وی افزود: هرچه زمان می‌گذرد، ابعاد اشراف رهبر معظم انقلاب بر مسائل کشور و هدایت حکیمانه ایشان در عرصه‌های مختلف بیش از پیش آشکار می‌شود.

امام جمعه خارگ با تأکید بر اینکه پیام رهبر معظم انقلاب نباید به‌صورت گزینشی مورد تحلیل قرار گیرد، تصریح کرد: این پیام یک بسته کامل و منسجم است و باید همه ابعاد آن به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب ضمن اشاره به اینکه در اصل نگاه متفاوتی نسبت به موضوع داشته‌اند، با توجه به تلاش‌های دلسوزانه مسئولان و حسن‌نیت دولت، با انجام مذاکره و امضای تفاهم‌نامه موافقت کردند.

کارگر خاطرنشان کرد: همراهی رهبر انقلاب با دولت منتخب مردم، ادامه همان سیره حضرت امام خمینی(ره) است که ضمن بدبینی نسبت به دشمن، به درخواست مسئولان و مصالح کشور توجه داشتند.

امام جمعه خارگ با بیان اینکه موافقت رهبر معظم انقلاب با این تفاهم، مشروط و مبتنی بر تعهدات دولت است، اظهار داشت: این موافقت بر پایه اعتماد به رئیس‌جمهور و تعهد وی مبنی بر نپذیرفتن زیاده‌خواهی‌های آمریکا صورت گرفته و به هیچ عنوان تأیید مطلق توافق محسوب نمی‌شود.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب از تلاش‌های دولت و مسئولان قدردانی کرده‌اند و این موضوع نشان می‌دهد که روند مذاکرات در چارچوب سیاست‌های کلان نظام دنبال شده است.

کارگر تأکید کرد: اگر رهبر معظم انقلاب این تفاهم را مغایر مصالح کشور می‌دانستند، هرگز با آن موافقت نمی‌کردند و طرح ادعای تحمیل چنین توافقی به ایشان، نادرست و خلاف واقع است.

مذاکره به معنای تسلیم نیست

وی با اشاره به تفکیک میان مذاکره و تسلیم در پیام رهبر معظم انقلاب گفت: مذاکره به خودی خود به معنای عقب‌نشینی از اصول نیست، بلکه ابزاری برای تأمین حقوق ملت و جلوگیری از زیاده‌خواهی دشمن است و تا زمانی که در چارچوب منافع ملی باشد، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

امام جمعه خارگ با بیان اینکه این پیام در سه سطح قابل تحلیل است، اظهار کرد: در سطح متن، تفاهم‌نامه می‌تواند دارای نقاط قابل نقد باشد؛ در سطح فرامتن، این توافق بیانگر شکست راهبردی دشمن در تحقق اهداف خود علیه جمهوری اسلامی است و در سطح اجرا نیز موفقیت آن به نحوه عملکرد دولت و تیم مذاکره‌کننده بستگی دارد.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب ضمن حمایت مشروط از روند موجود، بر نظارت مستمر و مطالبه‌گری مردم تأکید کرده‌اند و این رویکرد، هم از تخریب مذاکره‌کنندگان جلوگیری می‌کند و هم مانع غفلت از کاستی‌های احتمالی خواهد شد.

کارگر با اشاره به مشروط بودن پذیرش تفاهم‌نامه گفت: در دوره پیش رو، نقاط ضعف احتمالی باید در ادامه مذاکرات برطرف شود و از تکرار تجربه‌هایی همچون وعده‌های بی‌پشتوانه در برجام جلوگیری شود.

وی مسئولیت اجرای توافق و رفع نواقص احتمالی را بر عهده دولت و تیم مذاکره‌کننده دانست و افزود: در مقابل، وظیفه ملت و رهبر معظم انقلاب، نظارت هوشمندانه بر روند اجرای تعهدات و صیانت از منافع ملی است.

پیام رهبری فصل‌الخطاب است

امام جمعه خارگ در پایان تأکید کرد: پیام رهبر معظم انقلاب باید محور وحدت و همدلی باشد و نباید زمینه اختلاف و دوگانگی در جامعه و نیروهای انقلاب را فراهم کند.

وی اظهار داشت: نه می‌توان تفاهم‌نامه را بدون نقص دانست و نه باید آن را به‌طور کامل مردود تلقی کرد، بلکه نگاه رهبر معظم انقلاب، پذیرش مشروط همراه با نظارت دقیق بر اجرای تعهدات است.

کارگر خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب با حداکثر بی‌اعتمادی به دشمن، در عین اعتماد به مردم و حسن‌ظن به دولت متعهد، مسیر آینده را به‌روشنی ترسیم کرده‌اند و وظیفه امروز همه دلسوزان کشور، دفاع از منافع ملی، مطالبه اجرای دقیق تعهدات و حفظ وحدت و انسجام ملی است.