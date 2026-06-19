سرپرست بخشداری شبانکاره: سامانه پایش جمعیتی بخش ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول کاوه فرد صبح جمعه در نشست شورای ثبت وقایع حیاتی بخش شبانکاره با بیان اینکه جمعیت، مهم ترین سرمایه توسعه است، اظهار کرد: امروزه‌ قدرت مناطق. تنها با گستره جغرافیایی یا بودجه سنجیده نمی شود، بلکه جمعیت فعال، جوان، مولد و ماندگار، مهم‌ترین سرمایه هر منطقه است.

وی تصریح کرد، اگر نتوانیم، وضعیت جمعیتی بخش را به درستی رصد کنیم، برنامه ریزی برای کشاورزی، آموزش، بهداشت، اشتغال و خدمات عمومی نیز با خطا و اشتباه روبرو خواهد شد.

کاوه فرد همچنین با بیان اینکه نبایستی در جلسات شورای ثبت وقایع حیاتی به ارایه آمار خام بسنده کرد، بر ارایه تحلیل های علمی از روند جمعیتی ۲۰ ساله، ۱۰ ساله و ۵ ساله بخش در شاخص‌های پنج گانه ولادت، فوت، ازدواج، طلاق و مهاجرت تأکید کرد و گفت: بدون داشتن تحلیل های علمی از روند تحولات جمعیتی، نمی توان برنامه ریزی مناسبی برای آینده بخش دلشت‌.

سرپرست بخشداری شبانکاره در ادامه با اشاره به سیاست جوانی جمعیت و نگرانی ها و دغدغه‌هایی که در باب روند نزولی فرزندآوری در سطح کشور وجود دارد، تصریح کرد، جوانی جمعیت صرفا یک سیاست ملی نیست، بلکه ضرورتی برای آینده بخش، شهرستان، استان و کشور است و در این زمینه همه سازمان ها، دستگاه ها و نهادها مسؤولیت دارند.

وی خاطرنشان کرد، اگر امروز روند کاهشی جمعیت را در بخش نتوانیم شناسایی کنیم و برای آن برنامه ریزی مناسبی نداشته باشیم. در سال ها و دهه های آتی‌ با شهرهای کم جمعیت و روستاهای خالی از سکنه روبرو خواهیم بود که این امر می تواند تأثیرات منفی فراوانی در همه عرصه ها و مقوله ها داشته باشد.

وی با تأکید بر نقش شهرداران و دهیاران در ثبت به موقع وقایع حیاتی، خواستار ایجاد سامانه پایش جمعیتی بخش و نیز تهیه بانک اطلاعات جمعیتی با همکاری ادارات و نهادهای متولی در سطح بخش شد.

در ابتدای این نشست، رییس اداره ثبت احوال بخش شبانکاره با ارایه گزارشی از آمار و ارقام موجود و مقایسه آن با بازه زمانی مشابه سال گذشته، از شهردار شبانکاره و دهیاران بخش خواست، در موضوع ارایه به موقع آمار و اطلاعات جمعیتی، همکاری بیشتری با اداره ثبت‌ احوال داشته باشند.