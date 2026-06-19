به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین جواد اسماعیلنیا، در خطبههای نماز جمعه این هفته، با تسلیت ایام سوگواری محرم و حلول ماه عزای سیدالشهدا (ع)، به تبیین ابعاد مختلف یادداشت تفاهم اخیر بین ایران و آمریکا و همچنین ضرورت صرفهجویی در مصرف آب در آستانه فصل تابستان پرداخت.
پیام رهبری پیام اقتدار و وحدتآفرین
امام جمعه پارسیان در ابتدای سخنان خود با اشاره به پیام مهم شبگذشته رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: پیام حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، پیامی بسیار مهم، کوتاه اما کلمهبهکلمه پرمغز، پرمعنا و هدفدار بود که چند نکته اساسی را روشن ساخت.
وی با برشمردن محورهای این پیام، تصریح کرد: نخست، حضرت آقا بر استیصال رئیسجمهور آمریکا تأکید کردند که پس از مشاهده شکست حتمی خود، تمام تلاشش را برای امضای این تفاهم به کار گرفت که این نشاندهنده شکست و استیصال اوست. دوم، ایشان بر دلسوزی و حسننیت مسئولین کشور صحه گذاشتند و سوم، مخالفت اصولی و مبنایی خود را با مذاکره با استکبار، بهصورت شفاف و با روحیه انقلبی بیان فرمودند.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب همچنین فرمودند که رئیسجمهور محترم تعهد داده است که حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت را پاس خواهد داشت و این مسئولیت را بهصورت رسمی پذیرفته است. موافقت رهبری با این تفاهم، با توجه به جایگاه رئیسجمهور در شورای عالی امنیت ملی و تعهدات ایشان صورت گرفته است.
ملت ایران گوش به فرمان رهبری است
امام جمعه پارسیان با تأکید بر وحدتآفرین بودن پیام رهبری، گفت: این پیام، راه هرگونه تفرقه را بست و به همه نشان داد که ملت ایران همواره پشت سر رهبر خود تا پیروزی نهایی حرکت خواهد کرد. حضرت آقا علیرغم نظر شخصی خود که مخالف این کار بود، به خاطر مصلحت نظام و تعهدات رئیسجمهور، موافقت کردند و برای موفقیت عزیزان دعا فرمودند.
وی در ادامه با اشاره به بیانات رهبری درباره ایستادگی در برابر زیادهخواهی آمریکا، تصریح کرد: ملت ما میگوید «رهبر عزیز ما موافقت کردند، ما هم گوش به فرمان هستیم» اما همانطور که حضرت آقا بر نظارت دقیق بر تعهدات آمریکا تأکید فرمودند، ما نیز از رئیسجمهور، اعضای شورای عالی امنیت ملی و نیروهای مسلح مجدانه میخواهیم که در صورت بدعهدی، پیمانشکنی و زیادهخواهی آمریکا، مشت محکمتر ملت ایران و موشکهای ویرانگر نیروهای مسلح را بر دهان دشمن بکوبند.
صرفهجویی در مصرف آب؛ ضرورتی اجتنابناپذیر
امام جمعه پارسیان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به فرا رسیدن فصل تابستان و افزایش مصرف آب، بر لزوم صرفهجویی در مصرف این مایه حیاتی تأکید کرد و گفت: تابستان است و گرما، خطر جیرهبندی و قطع آب بیخوش همه ماست. خوشبختانه شهرستان پارسیان جزو محدود شهرستانهایی است که جیرهبندی آب ندارد، اما متأسفانه مصرف آب در شهرستان بیش از استاندارد کشوری است و هر نفر حدود ۱۰۰ لیتر بیشتر از حد مجاز مصرف میکند.
وی با ارائه راهکارهای عملی برای کاهش مصرف، افزود: اگر هر خانوار فقط ۵ درصد مصرف آب خود را کاهش دهد، روزانه ۵۰۰ مترمکعب صرفهجویی خواهد شد که معادل آب مورد نیاز ۵۰۰ خانوار است. برای وضو گرفتن، ظرف شستن یا حتی شستشوی ماشین، نباید شیر آب را بهصورت بیرویه باز گذاشت. میتوان با یک بطری آب معدنی سوراخدار، ماشین را با ۳ تا ۵ لیتر آب تمیز کرد، در حالی که برخی با ۲۰۰ تا ۵۰۰ لیتر آب، گرد و غبار ماشین خود را میشویند.
اسماعیلنیا در پایان با اشاره به برخی گزارشها درباره عدم پرداخت قبوض آب توسط برخی افراد، تأکید کرد: پرداخت نکردن قبوض آب، هم از نظر شرعی حرام است و هم از نظر عرفی و قانونی خلاف است. از همه شهروندان میخواهم نسبت به این موضوع اهتمام داشته باشند تا در تابستان با مشکل جیرهبندی آب مواجه نشویم و بتوانیم گرمای تابستان را با صرفهجویی پشت سر بگذاریم.
امام جمعه پارسیان در خاتمه، با تسلیت مجدد ایام سوگواری سیدالشهدا (ع)، از همه هیئتها، مساجد، حسینیهها، سخنرانان، مداحان و بانیان مراسم عزاداری خواست تا برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی آماده باشند و با بهرهگیری از فضایل اهلبیت (ع)، این ایام را به بهترین شکل ممکن گرامی دارند.
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