کمبود ۱۴ درصدی آب در تابستان شیراز/ نیازمند ۲۰ درصد صرفه جویی

به گزارش خبرنگار مهر، اله بخش نظرپور ظهر یکشنبه در نشست خبری هفته صرفه جویی در آب افزود: متوسط سرانه مصرف آب در شیراز در بخش خانگی حدود ۱۳۰ لیتر است که باید در شرایط کنونی این نسبت به ۱۰۵ لیتر برسد تا کاهش مصرف سرانه بتواند ما را به عبور از تابستان امیدوار کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر عمق چاه های آب در شیراز بالای ۳۰۰ متر است و نباید فراموش کرد که طی ۱۰ سال گذشته به ندرت عمق چاه های استحصال آب در شیراز به ۲۰۰ متر می رسید.

مدیرعامل آب و فاضلاب شیراز با اشاره به وضعیت تامین آب شیراز در ایام تابستان نیز گفت: پیش بینی برای مصرف آب در تابستان ۶ هزار و ۲۴۰ لیتر بر ثانیه است که با این وضعیت حدود ۱۴ درصد کمبود آب داریم.

نظر پور افزود: تیر و مرداد ماه بیشترین حد مصرف آب در شیراز است که در این مدت با کمبود۶۰۰ هزار و ۷۰۰ هزار متر مکعب آب مواجه هستیم اما با ۲۰ درصد صرفه جویی می توانیم این بحران را پشت سر بگذاریم.

نظر پور ادامه داد: اگر این صرفه جویی را انجام دهیم و مردم همکاری لازم را داشته باشند آب شرب جیره بندی نخواهد شد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به کاهش چشم گیر بارش باران در شیراز نیز یاداور شد: تصریح کرد: در سال جاری شاهد کاهش ۶۵ درصد باراش درمیانگین بلند مدت فارس و ۵۱ درصد کاهش در شیراز بودیم.