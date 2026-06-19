پیام رهبر انقلاب مرز میان دیپلماسی و اعتماد به آمریکا را روشن کرد

سید احمد علوی، کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا، اظهار داشت: در پیام رهبر انقلاب یک تفکیک مهم و بنیادین دیده می‌شود؛ از یک سو امکان بررسی و آزمودن یک مسیر دیپلماتیک وجود دارد و از سوی دیگر، تجربه تاریخی رفتار آمریکا مانع از شکل‌گیری هرگونه اعتماد راهبردی به این کشور است.

وی افزود: تأکید رهبر انقلاب بر اینکه ایشان در اصل نظر دیگری داشته‌اند، نشان می‌دهد ورود به این مسیر ناشی از تغییر نگاه جمهوری اسلامی نسبت به آمریکا نیست، بلکه فرصتی است که با مسئولیت‌پذیری مسئولان و برای صیانت از حقوق ملت ایران پذیرفته شده است.

علوی با بیان اینکه این پیام برای مسئولان و طرف مقابل پیام‌های روشنی دارد، ادامه داد: برای مسئولان داخلی این پیام یادآور یک مسئولیت تاریخی است؛ یعنی اگر مسیری برای مذاکره یا تفاهم دنبال می‌شود، باید در نهایت به تحقق حقوق مردم ایران منجر شود. در عین حال برای طرف آمریکایی نیز این پیام روشن است که جمهوری اسلامی از موضع اعتماد وارد این مسیر نشده و هرگونه زیاده‌خواهی یا عدول از تعهدات با واکنش قاطع مواجه خواهد شد.

عضو شورای شهر تهران همچنین با اشاره به بخش دیگری از پیام رهبر انقلاب درباره تلاش مسئولان کشور گفت: این بخش نشان می‌دهد که اختلاف نظر درباره شیوه‌ها نباید به تضعیف سرمایه مدیریتی کشور یا زیر سؤال بردن نیت مسئولان منجر شود؛ چراکه اصل مسئله، حفظ منافع ملی و حقوق ملت ایران است.

وی تأکید کرد: در نگاه راهبردی جمهوری اسلامی، سنجش هر تفاهم یا توافقی در مرحله اجرا مشخص می‌شود. بنابراین مهم‌ترین معیار، میزان پایبندی طرف مقابل به تعهدات و تحقق واقعی حقوق ملت ایران خواهد بود.

علوی در پایان خاطرنشان کرد: ملت ایران همواره در صحنه بوده‌اند و نسبت به مسائل کلان کشور نگاه مطالبه‌گر دارند. بدون تردید پیام رهبر انقلاب می‌تواند مبنای وحدت نظر و عمل در میان مسئولان و جامعه قرار گیرد تا هرگونه تعامل سیاسی در چارچوب عزت ملی، استقلال کشور و حفظ منافع ملت دنبال شود.