باقری: تفاهم اخیر با آمریکا مشروط و قابل رصد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام روحالله باقری، در خطبههای نماز جمعه این هفته باقرشهر اظهار داشت: پیام اخیر رهبر معظم انقلاب درباره تفاهم با آمریکا، سندی دقیق، هوشمندانه و مبتنی بر شناخت عمیق از سابقه بدعهدیهای این کشور است.
وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب افزود: معظمله با تکیه بر تجربههای گذشته و رفتارهای خصمانه آمریکا، نسبت به این تفاهم نگاه اولیه موافقی نداشتند، اما در عین حال با قدردانی از تلاش مسئولان، مسئولیت اجرای آن را در چارچوب حفظ حقوق ملت و جبهه مقاومت مورد تأکید قرار دادند.
امام جمعه باقرشهر ادامه داد: این تفاهم به هیچ عنوان به معنای اعتماد به آمریکا نیست و ملت ایران همچنان با بدبینی نسبت به سابقه این کشور، روند اجرای تعهدات را بهصورت دقیق رصد خواهد کرد.
باقری با تأکید بر اینکه مذاکره هرگز به معنای تسلیم نیست، تصریح کرد: مبارزه ملت ایران با استکبار پایانپذیر نیست و حتی در صورت امضای تفاهمنامهها نیز ذرهای از بیاعتمادی به آمریکا کاسته نخواهد شد.
وی افزود: این تفاهم کاملاً مشروط است و در صورت هرگونه زیادهخواهی یا بدعهدی از سوی طرف مقابل، طبق تعهدات اعلامشده، جمهوری اسلامی ایران مسیر خود را تغییر داده و از توافق خارج خواهد شد.
امام جمعه باقرشهر در پایان خاطرنشان کرد: آنچه امروز اهمیت دارد، هوشیاری، تبعیت از رهبری و ایستادگی در برابر هرگونه فشار و تحمیل از سوی دشمنان است.
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