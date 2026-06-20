به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بوکس، دومین دوره رقابت‌های جام جهانی بوکس با حضور بیش از ۴۰ کشور و حدود ۳۰۰ بوکسور در شهر گویانگ چین برگزار شد؛ رویدادی که تیم ملی بوکس ایران در آن با ۵ نماینده مرد و برای نخستین‌بار با ۲ بوکسور زن حضور یافت.



🔸در پایان این رقابت‌ها، کاروان بوکس ایران با کسب یک مدال برنز تاریخی توسط «علی حبیبی‌نژاد» در وزن ۶۵ کیلوگرم، پس از ۳۰ سال بار دیگر بر سکوی جهانی ایستاد و طلسم دیرینه این رشته را شکست.

