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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۵

بعد از ٣٠ سال؛

حبیبی‌نژاد در جام جهانی بوکس طلسم شکنی کرد/ نماینده ایران برنز گرفت

حبیبی‌نژاد در جام جهانی بوکس طلسم شکنی کرد/ نماینده ایران برنز گرفت

علی حبیبی نژاد با کسب مدال برنز جام جهانی چین، پس از ۳۰ سال یرای بوکس ایران طلسم شکنی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بوکس، دومین دوره رقابت‌های جام جهانی بوکس با حضور بیش از ۴۰ کشور و حدود ۳۰۰ بوکسور در شهر گویانگ چین برگزار شد؛ رویدادی که تیم ملی بوکس ایران در آن با ۵ نماینده مرد و برای نخستین‌بار با ۲ بوکسور زن حضور یافت.

🔸در پایان این رقابت‌ها، کاروان بوکس ایران با کسب یک مدال برنز تاریخی توسط «علی حبیبی‌نژاد» در وزن ۶۵ کیلوگرم، پس از ۳۰ سال بار دیگر بر سکوی جهانی ایستاد و طلسم دیرینه این رشته را شکست.

کد مطلب 6866038

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