ویتامین C کلید سلامت مغز در دوران پیری

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان ژاپنی بیش از ۲۰۰۰ بزرگسال بالای ۶۴ سال را مورد مطالعه قرار دادند و سطح ویتامین C در پلاسمای خون آنها را با اسکنهای MRI مغزشان مقایسه کردند.
آنها دریافتند شرکتکنندگانی که سطح ویتامین C پایینتری داشتند، حجم ماده خاکستری کمتری هم داشتند. آنها همچنین اتصال ضعیفتری در شبکه حالت پیشفرض مغز داشتند- مجموعهای از مناطق درگیر در عملکردهایی مانند توجه و حافظه تشریحی.
پس از در نظر گرفتن عواملی که میتوانند بر سلامت مغز تأثیر بگذارند، از جمله سن، فعالیت بدنی و سطح تحصیلات، این ارتباط ها همچنان پابرجا بودند.
«توموهیرو شینتاکو»، نویسنده مطالعه از دانشکده پزشکی تحصیلات تکمیلی دانشگاه هیروساکی در ژاپن، گفت: «این یافته فرضیه هیجانانگیزی را ایجاد میکند که رژیم غذایی سرشار از ویتامین C ممکن است نقش حمایتی در حفظ سلامت مغز و کاهش زوال شناختی مرتبط با سن در بزرگسالان مسن داشته باشد.»
در حالی که نتایج نشان میدهد که حفظ سطح کافی ویتامین C میتواند به حمایت از پیری سالم مغز کمک کند، این مطالعه علت و معلول را اثبات نمیکند.
نویسندگان گفتند که برای تأیید یافتههایشان به مطالعات بزرگتر و متنوعتری نیاز است.
شینتاکو گفت: «آنچه در مورد این تحقیق برایم جذابترین بود این است که ما توانستیم با استفاده از یک گروه قوی و مبتنی بر جامعه متشکل از بیش از ۲۰۰۰ فرد مسن، این ارتباطات ظریف اما قابل توجه را بین یک عامل تغذیهای واحد و شبکههای مغزی در مقیاس بزرگ تشخیص دهیم. این واقعاً تأثیر بالقوه عادات غذایی روزمره ما بر ساختارهای مغزیمان را برجسته میکند.»
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