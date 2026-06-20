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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۳۵

ویتامین C کلید سلامت مغز در دوران پیری

ویتامین C کلید سلامت مغز در دوران پیری

دریافت کافی ویتامین C ممکن است با سلامت بهتر مغز در دوران پیری مرتبط باشد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان ژاپنی بیش از ۲۰۰۰ بزرگسال بالای ۶۴ سال را مورد مطالعه قرار دادند و سطح ویتامین C در پلاسمای خون آنها را با اسکن‌های MRI مغزشان مقایسه کردند.

آنها دریافتند شرکت‌کنندگانی که سطح ویتامین C پایین‌تری داشتند، حجم ماده خاکستری کمتری هم داشتند. آنها همچنین اتصال ضعیف‌تری در شبکه حالت پیش‌فرض مغز داشتند- مجموعه‌ای از مناطق درگیر در عملکردهایی مانند توجه و حافظه تشریحی.

پس از در نظر گرفتن عواملی که می‌توانند بر سلامت مغز تأثیر بگذارند، از جمله سن، فعالیت بدنی و سطح تحصیلات، این ارتباط ها همچنان پابرجا بودند.

«توموهیرو شینتاکو»، نویسنده مطالعه از دانشکده پزشکی تحصیلات تکمیلی دانشگاه هیروساکی در ژاپن، گفت: «این یافته فرضیه هیجان‌انگیزی را ایجاد می‌کند که رژیم غذایی سرشار از ویتامین C ممکن است نقش حمایتی در حفظ سلامت مغز و کاهش زوال شناختی مرتبط با سن در بزرگسالان مسن داشته باشد.»

در حالی که نتایج نشان می‌دهد که حفظ سطح کافی ویتامین C می‌تواند به حمایت از پیری سالم مغز کمک کند، این مطالعه علت و معلول را اثبات نمی‌کند.

نویسندگان گفتند که برای تأیید یافته‌هایشان به مطالعات بزرگتر و متنوع‌تری نیاز است.

شینتاکو گفت: «آنچه در مورد این تحقیق برایم جذاب‌ترین بود این است که ما توانستیم با استفاده از یک گروه قوی و مبتنی بر جامعه متشکل از بیش از ۲۰۰۰ فرد مسن، این ارتباطات ظریف اما قابل توجه را بین یک عامل تغذیه‌ای واحد و شبکه‌های مغزی در مقیاس بزرگ تشخیص دهیم. این واقعاً تأثیر بالقوه عادات غذایی روزمره ما بر ساختارهای مغزی‌مان را برجسته می‌کند.»

کد مطلب 6864887

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