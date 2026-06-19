به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمصطفی حسینی در خطبههای نماز جمعه زنجان با اشاره به فرارسیدن ماه محرم و شرایط ویژه منطقه و جهان اسلام، اظهار کرد: محرم امسال با توجه به تحولات مهم جبهه مقاومت و رخدادهای سرنوشتساز جهان اسلام، از اهمیت مضاعفی برخوردار است و میتواند زمینهای برای تثبیت و تعمیق گفتمان مقاومت، عدالتخواهی و ایستادگی در برابر جبهه باطل باشد.
وی با بیان اینکه ملت ایران در طول سالهای گذشته با تکیه بر فرهنگ عاشورا مسیر عزت، استقلال و مقاومت را پیمودهاند، افزود: امروز نیز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تبیین صحیح پیام عاشورا، تقویت روحیه مقاومت و حفظ انسجام و وحدت ملی هستیم.
امام جمعه زنجان با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت حفظ امید در جامعه، تصریح کرد: رهبر انقلاب همواره بر حفظ اتحاد، امیدآفرینی و جلوگیری از ایجاد یأس در میان مردم تأکید داشتهاند؛ از این رو مطالبهگری و نقد مسئولان نیز باید به گونهای انجام شود که ضمن پیگیری حقوق مردم، موجب ناامیدی و احساس بنبست در جامعه نشود.
وی خاطرنشان کرد: مطالبهگری یک حق و بلکه یک وظیفه اجتماعی است، اما این مطالبهگری باید در چارچوب اصول اخلاقی، دینی و انقلابی انجام گیرد تا آثار مثبت و سازنده خود را بر جای بگذارد.
حفظ وحدت و انسجام ملی ضرورتی راهبردی است
حسینی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت، بصیرت و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب گفت: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به همدلی، انسجام ملی و تقویت سرمایه اجتماعی نیاز دارد و ملت ایران با اتکا به ایمان، ولایت و وحدت ملی، مسیر عزت و اقتدار خود را با قدرت ادامه خواهد داد.
وی با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب افزود: معظمله در این پیام بار دیگر مسیر جبهه مقاومت را تبیین کرده و بر استمرار حرکت ملت ایران در چارچوب آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
امام جمعه زنجان حضور مردم در عرصههای مختلف را پشتوانه اصلی اقتدار کشور دانست و اظهار کرد: حضور آگاهانه و مسئولانه مردم، مهمترین عامل قدرت ملی و تقویتکننده هرگونه اقدام سیاسی، دیپلماتیک و بینالمللی جمهوری اسلامی ایران است.
وی با بیان اینکه مردم در بیش از ۱۱۰ شب گذشته حضور آگاهانه، مسئولانه و انقلابی خود را در صحنه حفظ کردهاند، افزود: این حضور ارزشمند، سرمایهای بزرگ برای کشور محسوب میشود و باید با روشنگری، مطالبهگری صحیح و تقویت روحیه مسئولیتپذیری تداوم یابد.
حسینی ادامه داد: هرچه پیوند میان مردم، مسئولان و آرمانهای انقلاب اسلامی مستحکمتر باشد، توان کشور در مقابله با تهدیدها و عبور از چالشها افزایش خواهد یافت.
حسنظن به مسئولان نخستین اصل مطالبهگری است
نماینده ولیفقیه در استان زنجان در ادامه با تشریح اصول مطالبهگری از منظر رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: نخستین اصل در مطالبهگری، حسنظن به مسئولان و پرهیز از بدبینی است.
وی افزود: نباید عملکرد مسئولان را با پیشفرض سوءظن و بدبینی مورد قضاوت قرار داد، بلکه اصل بر این است که اقدامات آنان بر مبنای مصالح کشور و نظام انجام میشود، هرچند ممکن است درباره برخی تصمیمات نقد یا دیدگاه متفاوتی وجود داشته باشد.
امام جمعه زنجان تأکید کرد: اعتماد عمومی یکی از مهمترین سرمایههای اجتماعی کشور است و نباید با انتشار شایعات، اتهامات و قضاوتهای غیرمستند این سرمایه آسیب ببیند.
وی تقوا در گفتار و رفتار را دومین اصل مطالبهگری برشمرد و گفت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردهاند، انتقاد باید وجود داشته باشد اما نباید با تهمت، تخریب، بیانصافی و هجمههای غیرمنصفانه همراه شود.
حسینی افزود: نقد سازنده زمانی اثرگذار خواهد بود که با رعایت اخلاق، انصاف و تقوای الهی همراه باشد و هدف آن اصلاح امور و کمک به پیشرفت کشور باشد، نه تسویهحسابهای سیاسی یا تخریب افراد.
وی ادب در بیان اعتراض و مطالبات را از دیگر الزامات مطالبهگری دانست و اظهار کرد: شیوه بیان مطالبات نیز به اندازه اصل مطالبه اهمیت دارد و نباید به گونهای رفتار شود که فرصت پاسخگویی و تبیین مسائل از مسئولان سلب شود.
امام جمعه زنجان خاطرنشان کرد: ادبیات مناسب، احترام متقابل و رعایت چارچوبهای قانونی میتواند زمینه تحقق بهتر مطالبات مردم را فراهم کند.
تریبونهای عمومی نباید به محل اختلافافکنی تبدیل شوند
حسینی با اشاره به توصیههای رهبر معظم انقلاب به ائمه جمعه گفت: استفاده از تریبونهای عمومی بهویژه نماز جمعه برای طرح مطالب اختلافبرانگیز علیه مسئولان و دولت، برخلاف تأکیدات رهبری است.
وی افزود: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت، همدلی و انسجام است و همه جریانها و شخصیتهای اثرگذار باید در جهت تقویت این انسجام حرکت کنند.
حسینی با تأکید بر اینکه نقد و مطالبهگری باید مبتنی بر آگاهی و اطلاعات دقیق باشد، تصریح کرد: بسیاری از تصمیمات کلان کشور بر اساس اطلاعات، ملاحظات و اقتضائاتی اتخاذ میشود که همه ابعاد آن در اختیار افکار عمومی قرار ندارد.
وی افزود: از این رو نباید بدون اطلاع کافی و آگاهی لازم درباره عملکرد مسئولان قضاوت کرد، زیرا بخشی از تصمیمات کشور مبتنی بر ملاحظات امنیتی، سیاسی و راهبردی است.
امام جمعه زنجان ادامه داد: رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردهاند که مسئولان کشور نیز همانند مردم دغدغه انقلاب، امنیت، پیشرفت و عزت ملی را دارند و گاه مصالح کشور اقتضا میکند برخی تصمیمات در زمان مناسب یا بدون اطلاعرسانی عمومی اجرا شود.
پیام اخیر رهبر انقلاب نشاندهنده اشراف کامل بر مسائل کشور است
وی با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: این پیام نشان داد که معظمله با اشراف کامل بر مسائل داخلی، منطقهای و بینالمللی، مدیریت کلان کشور را هدایت میکنند.
حسینی افزود: ادعاهای دشمنان درباره تضعیف جایگاه رهبری یا ایجاد فاصله میان مسئولان کشور، ادعاهایی بیاساس و شکستخورده است که هیچ نسبتی با واقعیتهای موجود ندارد.
وی تصریح کرد: انسجام مواضع میان رهبر معظم انقلاب، رئیسجمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولان نظام نشاندهنده هماهنگی و حرکت در چارچوب ولایت فقیه و مصالح عالی کشور است.
امام جمعه زنجان در ادامه به موضوع خونخواهی شهدای مقاومت پرداخت و گفت: خونخواهی شهدای مقاومت یک تکلیف قرآنی، مکتبی و تاریخی است و نباید آن را صرفاً به مجازات چند عامل جنایت محدود کرد.
وی افزود: خون شهدا زمانی به معنای واقعی مطالبه میشود که آرمانها، اهداف و مسیر آنان در جامعه تحقق پیدا کند و امت اسلامی در مسیر عزت و استقلال گام بردارد.
حسینی با بیان اینکه خونخواهی شهدای مقاومت دارای ابعاد مختلف اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است، ادامه داد: تقویت محور مقاومت، استقرار ارزشهای اسلامی، مقابله با استکبار جهانی، زمینهسازی برای ظهور و استمرار راه شهدا از مهمترین ابعاد خونخواهی حقیقی محسوب میشود.
برگزاری مراسم ویژه خونخواهی شهدای مقاومت در یومالعباس زنجان
وی در پایان با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای ماه محرم در استان زنجان گفت: مراسم ویژه خونخواهی شهدای مقاومت همزمان با یومالعباس زنجان برگزار خواهد شد.
امام جمعه زنجان افزود: در این مراسم پرچم خونخواهی شهدای مقاومت برافراشته میشود و این حرکت فرهنگی و اجتماعی در مناطق مختلف استان نیز ادامه خواهد یافت.
حسینی تأکید کرد: هدف از این برنامهها زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا، تبیین فرهنگ مقاومت و انتقال پیام ایستادگی ملت ایران در برابر ظلم، جنایت و استکبار به افکار عمومی جهان است.
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