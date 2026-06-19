تفاهمنامه اخیر سند استیصال دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اصغر همتیان در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اظهار کرد: ملت ایران در برابر موج سنگین فشارها و اقدامات دشمن ایستادگی کردند و نه تنها نقشه‌های آنان را خنثی ساختند، بلکه با اقدامات ابتکاری و حضور گسترده در صحنه، معادلات را به زیان دشمن تغییر دادند.

وی افزود: دشمن تصور می‌کرد با فشارهای گسترده می‌تواند نظام اسلامی را تضعیف کرده و مردم را در مقابل حاکمیت قرار دهد، اما حضور آگاهانه و حماسی مردم در کنار نیروهای نظامی، تمامی محاسبات آنان را بر هم زد.

امام جمعه موقت شهرکرد با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب درباره تفاهمنامه، تصریح کرد: باید خداوند را به خاطر نعمت وجود رهبری فرزانه و هوشمند شاکر باشیم؛ رهبری که با اشراف کامل بر شرایط کشور و منطقه، در زمان مناسب مواضع لازم را اتخاذ می‌کنند.

وی ادامه داد: همچنین باید خداوند را برای تقدیر الهی در مسیر انقلاب اسلامی شکرگزار بود؛ از رهبری حضرت امام خمینی (ره) تا استمرار این مسیر توسط رهبر معظم انقلاب و تداوم حرکت انقلاب اسلامی در مسیر آرمان‌های الهی.

همتیان با تشریح بخش‌هایی از پیام رهبر معظم انقلاب گفت: نخستین نکته مورد تأکید در این پیام، اشاره به «استیصال دشمن» است. استیصال به معنای درماندگی و ناتوانی در رسیدن به اهداف است و امروز آمریکا و متحدانش در تحقق اهداف خود با شکست مواجه شده‌اند.

وی بیان کرد: هدف دشمن تغییر معادلات منطقه، تضعیف جبهه مقاومت و ضربه به نظام اسلامی بود، اما نه تنها به این اهداف دست نیافت، بلکه جبهه مقاومت انسجام بیشتری پیدا کرد و ملت‌های منطقه بیش از گذشته به نقش جمهوری اسلامی ایران پی بردند.

امام جمعه موقت شهرکرد افزود: دشمن در عرصه رسانه‌ای و روانی نیز شکست خورد؛ آنان انتظار داشتند مردم در برابر نظام قرار گیرند، اما مردم با وجود مشکلات و سختی‌های اقتصادی، در حمایت از نظام اسلامی در صحنه باقی ماندند و این موضوع یک شکست بزرگ راهبردی برای دشمن محسوب می‌شود.

وی با اشاره به بخش دیگری از پیام رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: تعبیر «علی‌الاصول نظر دیگری داشتم» نشان‌دهنده پایبندی رهبر انقلاب به اصول ثابت جمهوری اسلامی از جمله بی‌اعتمادی به آمریکا، حفظ عزت و استقلال کشور و حمایت از جبهه مقاومت است.

همتیان تأکید کرد: صدور اجازه برای اجرای تفاهمنامه به معنای تغییر این اصول نیست، بلکه تصمیمی مبتنی بر مصلحت‌سنجی در چارچوب حکمرانی اسلامی است و این اجازه نیز مشروط به اجرای تعهدات طرف مقابل خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: در عین حال، پس از صدور این مجوز، تفاهمنامه در چارچوب تصمیم نظام اسلامی قرار گرفته و نباید زمینه‌ای برای اختلاف و دوقطبی‌سازی در جامعه ایجاد شود.

امام جمعه موقت شهرکرد با اشاره به تعیین خطوط قرمز در پیام رهبر معظم انقلاب گفت: معظم‌له تصریح کردند که در صورت زیاده‌خواهی طرف آمریکایی، ادامه مسیر متوقف خواهد شد و این موضوع نشان‌دهنده صراحت و قاطعیت جمهوری اسلامی در دفاع از حقوق ملت ایران است.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب با دعوت مردم به رصد و نظارت بر روند اجرای تفاهمنامه، در حقیقت یک شورای نظارت عمومی در سطح کشور تشکیل داده‌اند و همه مردم در این عرصه نقش‌آفرین هستند.

همتیان وحدت ملی را مهم‌ترین نیاز امروز کشور دانست و اظهار کرد: اکنون زمان اختلاف و دوقطبی‌سازی نیست. دشمن بر ایجاد شکاف در جامعه اسلامی حساب باز کرده و همه باید از هرگونه رفتار و سخنی که موجب تفرقه شود پرهیز کنند.

وی همچنین بر ضرورت هوشیاری در فضای مجازی تأکید کرد و گفت: مردم باید در انتشار اخبار، تحلیل‌ها و مطالب مختلف دقت لازم را داشته باشند؛ چرا که بخشی از عملیات روانی دشمن از طریق انتشار مطالب گمراه‌کننده و ایجاد اختلاف دنبال می‌شود.

امام جمعه موقت شهرکرد در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ایام محرم و یاد شهدای اسلام، به روایتی از امام سجاد (ع) درباره مصائب اسارت خاندان اهل‌بیت (ع) پس از واقعه عاشورا اشاره کرد و گفت: زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا و یاد شهدا، ضامن استمرار عزت و پایداری جامعه اسلامی است.