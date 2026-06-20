نقش آلودگی هوا در گرفتگی عروق و خطر بیماری قلبی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند افرادی که در معرض سطوح بالاتری از دود و غبار قرار دارند، با خطر بیشتر رسوب کلسیم و پلاک در شریان‌های خود مواجه هستند.

محققان دریافتند که به طور خاص، زنان ۸۱ درصد بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری قلبی مرتبط با قرار گرفتن طولانی مدت در معرض آلودگی ذرات معلق قرار دارند.

دکتر «کیت هانمن»، محقق ارشد و دانشیار تصویربرداری پزشکی در دانشگاه تورنتو در کانادا، در یک بیانیه خبری گفت: «حتی در سطوح قرارگیری کمتر از استانداردهای فعلی کیفیت هوای کانادا، آلودگی هوای طولانی مدت به طور مستقل با بیماری عروق کرونر پیشرفته‌تر مرتبط بود که نشان می‌دهد مقررات فعلی ممکن است کاملاً محافظت کننده نباشند و آلودگی هوا در کنار فشار خون، کلسترول و سیگار کشیدن به عنوان یک عامل خطر قلبی عروقی قابل اصلاح قرار دارد.»

محققان در یادداشت‌های پیش‌زمینه گفتند که مطالعات قبلی آلودگی هوا را با افزایش مراجعه به بیمارستان برای بیماری قلبی و نارسایی قلبی مرتبط کرده بودند.

برای مطالعه جدید، محققان سی‌تی‌اسکن قلب بیش از ۱۱۰۰۰ بزرگسال را که بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۳ در سه بیمارستان بزرگ تورنتو گرفته شده بود، تجزیه و تحلیل کردند.

محققان از کدهای پستی بیماران برای مقایسه میانگین میزان قرار گرفتن آنها در معرض آلودگی هوا با نتایج اسکن قلب آنها استفاده کردند، که در آن رسوبات و پلاک‌هایی که در سخت و باریک شدن شریان‌ها نقش دارند، بررسی شدند.

محققان دریافتند که به ازای هر افزایش در قرار گرفتن طولانی مدت در معرض آلودگی ذرات، ۱۱ درصد افزایش در تجمع کلسیم در عروق کرونر قلب؛ ۱۳ درصد افزایش احتمال پلاک بیشتر؛ و ۲۳ درصد افزایش احتمال بیماری قلبی وجود داشت.

نتایج نشان داد که قرار گرفتن در معرض دی اکسید نیتروژن روند مشابهی را نشان داد، اگرچه اثرات کمتری برای افزایش قرار گرفتن در معرض آن وجود داشت.

محققان گفتند که این نتایج به افزایش خطر بیماری قلبی در بین زنان منجر شد، اما هیچ ارتباطی بین مردان یافت نشد.

هانمن گفت: «این یکی از بزرگترین مطالعاتی است که با استفاده از سی‌تی‌اسکن قلب انجام شده تا نشان دهد آلودگی هوا با بیماری عروق کرونر پیشرفته‌تر- فراتر از امتیازدهی کلسیم که شامل بار کل پلاک و بیماری انسدادی می‌شود- در جمعیتی با سطوح مواجهه متوسط که معمولاً در کشورهای با درآمد بالا دیده می‌شود، مرتبط است.»

محققان گفتند که آلودگی هوا احتمالاً با ایجاد التهاب، آسیب رساندن به عملکرد رگ‌های خونی و فعال کردن مسیرهایی که در لخته شدن خون نقش دارند، در گرفتگی عروق نقش دارد.

هانمن گفت: «این واقعیت که ما می‌توانیم یک سیگنال قابل اندازه‌گیری در تصلب شرایین کرونری را در این سطوح تشخیص دهیم، نشان می‌دهد که ممکن است هیچ آستانه مشخص و ایمنی برای آسیب قلبی عروقی ناشی از آلودگی هوا وجود نداشته باشد و حتی جمعیت‌هایی در کشورهایی با هوای نسبتاً پاک نیز با خطر قلبی عروقی قابل توجهی ناشی از مواجهه با محیط زیست مواجه هستند.»