  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۴

فینالیست‌های ۵ وزن دوم کشتی آزاد جام تختی مشخص شدند

فینالیست‌های ۵ وزن دوم کشتی آزاد جام تختی مشخص شدند

دومین روز رقابت‌های کشتی آزاد جام تختی با تعیین فینالیست‌های پنج وزن دوم پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و ششمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی که از صبح پنجشنبه در سالن فجر کرمان آغاز شد، امروز (جمعه ۲۹ خرداد) با برگزاری مبارزات ۵ وزن دوم پیگیری شد.

فینالیست های این ۵ وزن به این شرح معرفی شدند:

۶۱ کیلوگرم:

رضا مومنی یک - علی قلی زادگان یک (برنده)
ابراهیم خواری ۱۰ - مهدی رحیمی صفر

علی قلی زادگان - ابراهیم خواری

۷۰ کیلوگرم:

محمدعلی عموزاد۷ - کیارش ترابی یک
ماهان کاوسی ۲ - مرتضی قیاسی ۶

محمدعلی عموزاد - مرتضی قیاسی

۷۴ کیلوگرم:

امیرحسین حسینی ۵ - پژمان ذوالفقار ۲
علی اکبر فضلی ۱۱ - علی رضایی ۵

امیرحسین حسینی - علی اکبر فضلی

۸۶ کیلوگرم:

رضا افشار ۳ - علیرضا کریمی یک
محمدحسین نوروزیان ۲ - سجاد غلامی ۳

رضا افشار - سجاد غلامی

۱۳۰کیلوگرم:

آرین آراد یک - محمد علی تبار ۴
محمدرضا لطفی ۶ - مصطفی طغانی صفر

محمد علی تبار - محمدرضا لطفی

کد مطلب 6864923

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها