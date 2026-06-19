به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و ششمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی که از صبح پنجشنبه در سالن فجر کرمان آغاز شد، امروز (جمعه ۲۹ خرداد) با برگزاری مبارزات ۵ وزن دوم پیگیری شد.
فینالیست های این ۵ وزن به این شرح معرفی شدند:
۶۱ کیلوگرم:
رضا مومنی یک - علی قلی زادگان یک (برنده)
ابراهیم خواری ۱۰ - مهدی رحیمی صفر
علی قلی زادگان - ابراهیم خواری
۷۰ کیلوگرم:
محمدعلی عموزاد۷ - کیارش ترابی یک
ماهان کاوسی ۲ - مرتضی قیاسی ۶
محمدعلی عموزاد - مرتضی قیاسی
۷۴ کیلوگرم:
امیرحسین حسینی ۵ - پژمان ذوالفقار ۲
علی اکبر فضلی ۱۱ - علی رضایی ۵
امیرحسین حسینی - علی اکبر فضلی
۸۶ کیلوگرم:
رضا افشار ۳ - علیرضا کریمی یک
محمدحسین نوروزیان ۲ - سجاد غلامی ۳
رضا افشار - سجاد غلامی
۱۳۰کیلوگرم:
آرین آراد یک - محمد علی تبار ۴
محمدرضا لطفی ۶ - مصطفی طغانی صفر
محمد علی تبار - محمدرضا لطفی
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