به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و ششمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی که از صبح پنجشنبه در سالن فجر کرمان آغاز شد، امروز (جمعه ۲۹ خرداد) با برگزاری مبارزات ۵ وزن دوم پیگیری شد.

فینالیست های این ۵ وزن به این شرح معرفی شدند:

۶۱ کیلوگرم:

رضا مومنی یک - علی قلی زادگان یک (برنده)

ابراهیم خواری ۱۰ - مهدی رحیمی صفر

علی قلی زادگان - ابراهیم خواری

۷۰ کیلوگرم:

محمدعلی عموزاد۷ - کیارش ترابی یک

ماهان کاوسی ۲ - مرتضی قیاسی ۶

محمدعلی عموزاد - مرتضی قیاسی

۷۴ کیلوگرم:

امیرحسین حسینی ۵ - پژمان ذوالفقار ۲

علی اکبر فضلی ۱۱ - علی رضایی ۵

امیرحسین حسینی - علی اکبر فضلی

۸۶ کیلوگرم:

رضا افشار ۳ - علیرضا کریمی یک

محمدحسین نوروزیان ۲ - سجاد غلامی ۳

رضا افشار - سجاد غلامی

۱۳۰کیلوگرم:

آرین آراد یک - محمد علی تبار ۴

محمدرضا لطفی ۶ - مصطفی طغانی صفر

محمد علی تبار - محمدرضا لطفی