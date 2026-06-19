موسوی: صلح و سازش محور اصلی حل اختلافات در ورامین است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدافشین موسوی، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه ورامین اظهار داشت: ترویج فرهنگ صلح و سازش یکی از رویکردهای اصلی دستگاه قضایی در این شهرستان است و تلاش شده تا اختلافات مردم تا حد امکان از مسیر گفت‌وگو و سازش حل‌وفصل شود.

وی با اشاره به فعالیت شوراهای حل اختلاف و دادگاه‌های صلح در شهرستان ورامین افزود: در حال حاضر چهار دادگاه صلح در این شهرستان فعال است و بخش قابل توجهی از پرونده‌ها پیش از ورود به فرآیندهای طولانی قضایی با سازش طرفین مختومه می‌شود.

رئیس دادگستری شهرستان ورامین ادامه داد: هدف اصلی از توسعه این رویکرد، کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی و تسریع در روند رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری است.

موسوی با تأکید بر نقش معتمدان، ریش‌سفیدان و نهادهای اجتماعی در حل اختلافات تصریح کرد: مشارکت اجتماعی در فرآیند صلح و سازش می‌تواند نقش مهمی در کاهش تنش‌ها و ارتقای امنیت اجتماعی ایفا کند.

وی همچنین به برنامه‌های قوه قضاییه در حوزه تحول الکترونیک اشاره کرد و گفت: توسعه خدمات غیرحضوری از جمله صدور گواهی‌های الکترونیکی انحصار وراثت و سایر خدمات قضایی، از برنامه‌های مهم در راستای تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی است.

رئیس دادگستری شهرستان ورامین در پایان خاطرنشان کرد: تقویت سازوکارهای صلح و سازش در کنار توسعه خدمات الکترونیک، دو محور مهم تحول در دستگاه قضایی به شمار می‌رود.